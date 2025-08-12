Cómo convertir una imagen en video con la IA del Honor 400 y Honor 400 Pro
¡Es como magia! La Honor 400 series le da vida a tus fotos
La serie Honor 400 y Honor 400 Pro llega con una función exclusiva que está llamando la atención: la posibilidad de convertir una foto en un video animado gracias a su inteligencia artificial integrada. Todo se hace desde la app Galería, sin descargar aplicaciones externas ni pagar servicios online.
Función “Imagen a video”: rápida y segura
Esta herramienta, parte del Honor Alpha Plan, utiliza un modelo de IA generativa para dar vida a imágenes estáticas en videos cortos de 5 segundos. El procesamiento es híbrido: la imagen se envía a la nube, se genera el video en 30-120 segundos y luego la foto se elimina del servidor, protegiendo la privacidad del usuario.
Además, los Honor 400 destacan por su cámara principal de 200 MP, carga rápida y hasta 512 GB de almacenamiento interno.
Cómo convertir una imagen en video paso a paso
- Abre la app Galería.
- Toca en Crear.
- Selecciona Imagen a video.
- Selecciona añadir imagen y elige la foto que quieras animar.
- Selecciona el formato vertical (9:16) u horizontal (16:9).
- Pulsa Iniciar generación y espera entre 30 segundos y 1 minuto.
- Guarda o comparte el video.
Nota importante: Asegúrate de tener conexión a internet activa.
Creatividad al alcance de todos
La función Imagen a video convierte cualquier foto en un clip animado de forma sencilla, fomentando la creatividad y ofreciendo resultados sorprendentes. Aunque algunas animaciones pueden verse poco naturales, la experiencia en general es intuitiva y divertida.
Si tienes un Honor 400 o Honor 400 Pro, solo abre Galería → Crear → Imagen a video y deja que la IA haga su magia.
