Cómo convertir una imagen en video con la IA del Honor 400 y Honor 400 Pro

La serie Honor 400 y Honor 400 Pro llega con una función exclusiva que está llamando la atención: la posibilidad de convertir una foto en un video animado gracias a su inteligencia artificial integrada. Todo se hace desde la app Galería, sin descargar aplicaciones externas ni pagar servicios online.

Función “Imagen a video”: rápida y segura

Esta herramienta, parte del Honor Alpha Plan, utiliza un modelo de IA generativa para dar vida a imágenes estáticas en videos cortos de 5 segundos. El procesamiento es híbrido: la imagen se envía a la nube, se genera el video en 30-120 segundos y luego la foto se elimina del servidor, protegiendo la privacidad del usuario.

Además, los Honor 400 destacan por su cámara principal de 200 MP, carga rápida y hasta 512 GB de almacenamiento interno.

Cómo convertir una imagen en video paso a paso

Abre la app Galería.

Toca en Crear.

Selecciona Imagen a video.

Selecciona añadir imagen y elige la foto que quieras animar.

Selecciona el formato vertical (9:16) u horizontal (16:9).

Pulsa Iniciar generación y espera entre 30 segundos y 1 minuto.

Guarda o comparte el video.

Nota importante: Asegúrate de tener conexión a internet activa.

Creatividad al alcance de todos

La función Imagen a video convierte cualquier foto en un clip animado de forma sencilla, fomentando la creatividad y ofreciendo resultados sorprendentes. Aunque algunas animaciones pueden verse poco naturales, la experiencia en general es intuitiva y divertida.

Si tienes un Honor 400 o Honor 400 Pro, solo abre Galería → Crear → Imagen a video y deja que la IA haga su magia.