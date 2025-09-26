Apple afirma que el debate sobre el "scratchgate" del iPhone 17 Pro es exagerado y explica por qué los teléfonos de las tiendas son imanes para los rayones

Apple ha respondido a las afirmaciones de que el iPhone 17 Pro se raya con facilidad.

La empresa afirma que los rayones son en realidad material procedente de cargadores MagSafe desgastados.

Apple también afirma que la plataforma de la cámara del iPhone es resistente.

Como sabes, hace algunos días, finalmente salió al mercado el nuevo iPhone 17 Pro, sin embargo, la polémica no se hizo esperar por su excesiva facilidad para rayarse.

Las redes sociales se han inundado de fotos de iPhones rayados que abarrotan las tiendas Apple Store de todo el país, y algunos han bautizado la controversia como «scratchgate». De hecho, el tema ha suscitado tanto interés que Apple ha respondido a las acusaciones y afirma que el problema no es tan grave como se podría pensar.

Muchas de las imágenes publicadas por los usuarios preocupados mostraban arañazos en la parte trasera de los modelos iPhone 17 Pro. A menudo se concentraban alrededor del anillo de carga MagSafe, pero otros parecían no estar relacionados con este elemento del teléfono. Sin embargo, según Apple, podría tratarse de un caso de confusión.

En declaraciones a 9to5Mac, Apple explicó que las marcas que se veían en la parte trasera de los iPhone 17 Pro estaban causadas por soportes MagSafe desgastados. Según Apple, los arañazos no son realmente arañazos, sino material transferido de los soportes MagSafe dañados a los iPhones. Apple cree que este material se puede eliminar limpiando el iPhone afectado y afirma que está trabajando para sustituir los soportes defectuosos en las tiendas Apple Store.

Apple también abordó otra preocupación relacionada con la durabilidad del iPhone 17 Pro, esta vez planteada por el destacado YouTuber JerryRigEverything, quien afirmó que las esquinas de la «meseta» elevada de la cámara de los dispositivos son especialmente susceptibles a rayarse. En este caso, Apple declaró a 9to5Mac que los bordes de la meseta son similares a los de otros iPhones y MacBook Pro anodizados y que, aunque son duraderos y se someten a rigurosas pruebas, algunos usuarios pueden experimentar un desgaste normal (incluidas pequeñas abrasiones).

Pasar la prueba del rayón

Los nuevos iPhone de Apple han sorprendido hasta ahora por su durabilidad: Lance Ulanoff, de TechRadar, intentó (sin éxito) doblar un iPhone Air frente a Greg Joswiak y John Ternus de Apple, y JerryRigEverything elogió al iPhone 17 Pro por contar con un panel trasero altamente resistente a los rayones. Precisamente esa es el área afectada por las acusaciones de “scratchgate”, por lo que podría tener sentido el argumento de Apple de que las marcas son, en realidad, restos de material provenientes de cargadores MagSafe desgastados.

También vale la pena señalar que las unidades de demostración de iPhone en las Apple Store son manipuladas por cientos o incluso miles de personas al día, por lo que probablemente se desgasten a un ritmo mucho más rápido de lo que ocurriría con un dispositivo en uso normal. El hecho de que algo se raye rápidamente en una tienda no significa que vaya a ocurrir lo mismo en tu uso diario.

Dicho esto, un reportero de Cult of Mac intentó eliminar algunas marcas en un iPhone 17 Pro afectado usando un paño de microfibra, pero no pudo hacerlo, lo que sugiere que las imperfecciones eran “definitivamente rayones, no marcas superficiales ni restos que puedan eliminarse”.

Es posible que algunos iPhone afectados sí se hayan rayado. El iPhone 17 Pro utiliza aluminio en su chasis en lugar del titanio usado en el iPhone 16 Pro, y el aluminio es un metal más blando que podría rayarse con mayor facilidad. El cambio se realizó para mejorar la disipación de calor en el modelo más reciente, pero existe la posibilidad de que esto lo haga un poco más propenso a cortes y rasguños.

Aun así, las declaraciones de Apple podrían ayudar a explicar el problema y tranquilizarte sobre la resistencia del iPhone 17 Pro, al igual que las pruebas de JerryRigEverything. Si no estás seguro de confiar en su durabilidad, lo mejor es que investigues bien y consideres visitar una Apple Store para comprobarlo por ti mismo —preferiblemente revisando un iPhone que no esté sobre un cargador MagSafe visiblemente desgastado, solo para estar completamente seguro.