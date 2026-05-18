5 cosas que podemos esperar en Google I/O 2026: desde las gafas inteligentes Android XR hasta Gemini Remy

Ya casi llega el Google I/O 2026, la conferencia para desarrolladores de Google que se celebrará del 19 al 20 de mayo.

Probablemente, la mayoría de los anuncios importantes se harán durante la conferencia magistral principal de Google, que comenzará a las 10:00 a. m. PT / 1:00 p. m. ET / 6:00 p. m. BST del 19 de mayo, o a las 3:00 a. m. AEST del 20 de mayo en Australia.

Entre filtraciones, rumores y anuncios previos a la I/O, como los de eventos como The Android Show, tenemos una idea bastante clara de qué esperar de este evento en California, así que a continuación hemos recopilado cinco cosas que probablemente se presentarán durante la Google I/O 2026.

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1. Más detalles sobre Googlebook

(Image credit: Google)

Google presentó recientemente el «Googlebook», una nueva clase de computadoras portátiles que funcionan con una combinación de Android y ChromeOS, y que pueden ejecutar aplicaciones de Android de forma nativa.

Pero también está «diseñado para Gemini Intelligence», lo que, como la mayoría de la tecnología en 2026, significa que el Googlebook cuenta con mucha inteligencia artificial. De hecho, tiene Gemini integrado directamente en el «Magic Pointer» (la versión actualizada de Google del cursor), por lo que todo lo que tienes que hacer es moverlo para recibir sugerencias contextuales basadas en lo que estés señalando en la pantalla.

Las primeras impresiones sobre el Googlebook han sido, en el mejor de los casos, mixtas, pero Google I/O 2026 es una oportunidad para que la empresa nos muestre más de lo que es capaz de hacer este sucesor del Chromebook y, tal vez, cambie la percepción que se tiene de él.

2. Gemini Remy

(Image credit: Shutterstock)

Cuando piensas en Gemini, probablemente lo primero que te viene a la mente es el chatbot, pero, según se informa, se está desarrollando un nuevo agente de Gemini llamado Remy. En lugar de ser algo con lo que hablas y al que le pides que haga cosas, Remy es un asistente siempre activo que puede trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en segundo plano para realizar tareas por ti, incluso en aplicaciones de terceros, y con una intervención mínima por parte del usuario.

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Al parecer, sería capaz de hacer cosas como realizar compras, comunicarse con otras personas y empresas, enviar documentos y completar recados de manera proactiva sin esperar a que se le den instrucciones.

Esto suena extremadamente útil o como una receta para el desastre, o —quizás más probablemente— ambas cosas. Pero sea cual sea el caso, hay muchas posibilidades de que veamos oficialmente a Remy y sepamos exactamente qué tan capaz e independiente es durante Google I/O.

3. Lentes inteligentes Android XR

Xreal Project Aura smart glasses (Image credit: Google)

Es muy probable que volvamos a ver algunas gafas inteligentes con Android XR durante la Google I/O 2026, ya que, aunque se han adelantado muchas y hasta hay un casco con Android XR como el Samsung Galaxy XR, hasta ahora no se han lanzado al mercado gafas con Android XR.

Estas serían verdaderas gafas inteligentes, con una IA potente y, en la mayoría de los casos, probablemente con pantallas, y hay muchas posibilidades de que Samsung, en particular, presente un par de gafas inteligentes, y que otras empresas como Xreal también lo hagan.

Si es así, es de suponer que veremos algo nuevo, ya sean características y capacidades que no se hayan mostrado antes, un nuevo modelo o, mejor aún, una fecha de lanzamiento concreta para ellas.

4. Google Home Speaker

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Vimos por primera vez el altavoz Google Home el año pasado, pero, a pesar de que ya hace tiempo que se presentó oficialmente, todavía no se puede comprar.

Sin embargo, pronto debería estar disponible, ya que Google ha fijado la fecha de lanzamiento para la «primavera de 2026»; y ahora es primavera en el hemisferio norte, a lo que seguramente se refiere Google, por lo que debería salir a la venta muy pronto.

Por lo tanto, Google I/O parece el lugar ideal para que la empresa anuncie la fecha exacta de lanzamiento del Google Home Speaker, o tal vez incluso para abrir las reservas.

Si es así, probablemente también veremos más de lo que es capaz de hacer durante I/O, porque aunque sabemos que está «diseñado» para Gemini, Google solo nos ha dado un breve vistazo hasta ahora.

Más información sobre Gemini Intelligence

(Image credit: Google)

Gemini Intelligence se presentó en la reciente Android Show y fue, sin duda, la estrella del evento. Promete dotar a Gemini de una actualización de IA con capacidad de actuación autónoma y, aunque quizá no sea tan capaz como el rumoreado Remy, podría llevar a cabo una amplia variedad de tareas en diferentes aplicaciones con una supervisión mínima.

Dado que Gemini Intelligence se anunció recientemente, dudamos que reciba tanta atención como algunas de las cosas mencionadas anteriormente, pero hay muchas posibilidades de que Google nos lo vuelva a mostrar en la I/O propiamente dicha y nos presente otros posibles casos de uso.

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