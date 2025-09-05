Por fin hay un nuevo modelo insignia de Dyson, y resuelve todos mis mayores problemas con las aspiradoras de mano

Se ha anunciado el nuevo aspirador vertical insignia de Dyson: el V16 Piston Animal.

Cuenta con compactación de polvo integrada, cambio de accesorios sin usar las manos y funciones de automatización avanzadas.

También hay una versión Submarine con un cabezal de fregado adicional.

¿Valdrá la pena haber esperado tanto? Después de tres años, finalmente llega una nueva aspiradora "escoba" insignia de Dyson: la Dyson V16 Piston Animal.

Las características tecnológicas de alta gama propias de Dyson están presentes, pero me entusiasma ver algunas mejoras de usabilidad más sencillas y, quizás, más útiles, entre las que se incluyen numerosas funciones que, según mi pronóstico, veremos imitar a otras marcas competidoras a lo largo del próximo año.

La V16 Piston Animal podría ser la mejor aspiradora Dyson solo por sus especificaciones. Sigue a la Dyson Gen5detect (lanzada en 2022) en la línea insignia, pero en algunos aspectos es más similar a la Dyson V15 Detect de 2021. Tuve la oportunidad de probar el nuevo modelo en un evento reciente y me impresionó. Ahora lo estoy probando a fondo, así que esperen a la reseña completa.

¿Qué novedades presenta? En primer lugar, el motivo del nombre «Piston»: compactación del polvo a bordo mediante un depósito «CleanCompaktor». Al pulsar la palanca roja del depósito de polvo, se expulsa el aire de todo lo que se ha aspirado, lo que significa que cabe mucho más en el depósito y se puede limpiar durante más tiempo sin tener que ir repetidamente a tirar la basura.

El interior del contenedor se ha rediseñado para que no haya grietas en las que se pueda acumular el polvo, y el deslizador también limpia el interior de la carcasa para eliminar cualquier resto de polvo fino que se haya acumulado allí, lo que, según me han dicho, tiene ventajas tanto estéticas como de rendimiento.

Una segunda mejora práctica es que el V16 Piston ha sido diseñado para que puedas cambiar los accesorios sin tener que agacharte. Presiona el manguito rojo en la parte superior del tubo para soltar el cepillo para pisos y, a continuación, simplemente coloca uno nuevo en su lugar: el tubo de acoplamiento de los cabezales de limpieza está situado en un ángulo que te permite hacerlo fácilmente mientras estás de pie.

En la práctica, se trata de un ingenioso detalle de ingeniería que funciona de maravilla. Espero que otras marcas empiecen a adoptarlo en el futuro.

Desenredantes

En cuanto a los cepillos para pisos, el principal aquí es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. En lugar de un solo rodillo con cerdas, el V16 Piston tiene dos rodillos cónicos. Este cepillo para pisos «All Floor Cones Sense» se basa en el accesorio Hair Screw Tool ya existente y, al igual que este, está diseñado para evitar que el pelo se enrede en los rodillos. La idea es que el pelo largo se dirija hacia el extremo más pequeño de cada cono, donde es aspirado por el tubo de admisión.

Durante mi prueba práctica, descubrí que esto funcionaba bien con el pelo que se había depositado delante del cabezal de la aspiradora, pero los mechones enredados tendían a atascarse en el hueco detrás del rodillo, lo que requería desatascarlos manualmente. Como persona de cabello largo, me interesa ver cómo funciona en un entorno real (en lugar de en un laboratorio de demostración). Informaré al respecto una vez que haya tenido la oportunidad de probar esta función a fondo.

Por cierto, la herramienta Hair Screw también se ha mejorado en el nuevo modelo. Se ha añadido un rascador de goma para ayudar a desprender el pelo de la tapicería, de modo que quede suelto y listo para ser aspirado.

Aquí no hay un cabezal Fluffy específico para pisos duros. En su lugar, Dyson ha fusionado los dos diseños anteriores de cabezales para crear algo que aparentemente funciona igual de bien en pisos duros que en alfombras. El cabezal All Floor Cones Sense cuenta con dos rodillos de cerdas, cortadas ligeramente más cortas para que agiten las fibras de la alfombra sin rayar el piso duro, además de un material esponjoso diseñado para barrer pisos duros.

Dyson también ha incorporado el láser del cepillo Fluffy. Aquí se encuentra en el centro del cepillo y en una posición baja y en ángulo, para iluminar aún mejor la suciedad. De forma inteligente, se puede activar un modo «Auto» para el láser, de modo que solo se encienda cuando la aspiradora detecte que se encuentra sobre una superficie dura, o se puede desactivar por completo, por ejemplo, si se tienen mascotas que no reaccionan bien a los láseres en el salón.

Si solo tienes suelos duros, quizá te convenga más optar por la Dyson PencilVac y su cabezal para suelos blandos. Otra novedad, la PencilVac, es una aspiradora ligera y de menor potencia, pensada para su uso en suelos duros.

Encendido

No hace falta decirlo, pero también se ha mejorado la potencia. El V16 Piston alcanza un máximo de 315 AW, en comparación con los 262 AW del Gen5detect. Dyson ha logrado esto girando el motor 180 grados en comparación con los modelos anteriores, lo que parece contrario a la intuición, pero aparentemente funciona.

Muchas de las mejores aspiradoras inalámbricas actuales ofrecen algún tipo de ajuste automático de la succión, pero esta es una versión especialmente avanzada. Al igual que el Gen5detect y el V15 Detect, el V16 puede aumentar o disminuir la succión en función de la cantidad de suciedad que detecte, pero también puede ajustar de forma inteligente la velocidad del cepillo giratorio para adaptarse al tipo de suelo sobre el que se encuentra. Así, en las alfombras utilizará un caudal alto y una velocidad de rodillo rápida, mientras que en los suelos duros la velocidad del rodillo será menor, ya que no es necesaria para una recogida eficaz del polvo.

En los modos Eco y Auto, la mitad de los ciclones se desactivan mediante un músculo de goma, lo que ayuda a prolongar la vida útil del filtro. En el modo Boost, todo se abre para liberar la máxima potencia.

Me complace ver que dicho aumento de potencia no va acompañado de un aumento de peso; mi principal queja con el Gen5detect es que es demasiado pesado para ser un aspirador inalámbrico. El V16 Piston es en realidad más ligero; pesa lo mismo que el V15 Detect. En la práctica, sigue siendo un poco pesado, pero es reconfortante saber que las cosas van por buen camino.

Al igual que el V15 Detect, el V16 también viene en una versión Submarine, que incluye un cabezal para trapear. Aunque el cabezal Submarine se ha modificado ligeramente en comparación con el que acompañaba al V15s Detect Submarine, parece que nuestros principales problemas con ese cabezal (compartimento de agua sucia con fugas, depósitos de agua demasiado pequeños) no se han solucionado. Una vez más, informaré al respecto cuando haya tenido tiempo de probarlo adecuadamente.

Esta es también la primera aspiradora de Dyson que se conecta correctamente a una aplicación. La aplicación proporciona información adicional y muchas opciones de control para ajustes precisos. También tiene una función que registra las sesiones de limpieza y el tiempo que se ha utilizado. Sin embargo, Dyson se esfuerza en señalar que se puede seguir utilizando el V16 sin la aplicación si se desea.

Precio y disponibilidad

En el Reino Unido, el Dyson V16 Piston Animal tiene un precio de venta al público de 749,99 £, mientras que la versión Submarine cuesta 899,99 £. Ambos están disponibles a partir de hoy en la página oficial de Dyson.

Estoy esperando la confirmación de los precios y las fechas de lanzamiento en Estados Unidos y Australia, y actualizaré este artículo tan pronto como tenga más información. En el Reino Unido, el precio es aproximadamente el mismo que el del Gen5detect; si eso se mantiene en otros territorios, se espera que cueste alrededor de 950 dólares estadounidenses/1550 dólares australianos.