Dyson OnTrac: los audífonos esenciales para este regreso a clases

Hoy en día, los audífonos se han convertido en un compañero de vida, especialmente en el ámbito universitario y profesional, ya que son una herramienta que impulsa la concentración, acompaña cada movimiento e incluso aporta estilo.

Consciente de esta necesidad, Dyson presenta los audifonos OnTrac, diseñados para elevar la experiencia de audio a un nivel superior.

Con la ingeniería de precisión que distingue a la marca, los OnTrac ofrecen un sonido inmersivo, cancelación activa de ruido y hasta 55 horas de autonomía, convirtiéndose en el compañero esencial para quienes estudian, trabajan y se desplazan sin pausa.

Back to School con tecnología Dyson

Enfoque absoluto: su cancelación activa de ruido adaptativa reduce distracciones y optimiza la concentración en cualquier entorno. Perfectos para esas largas horas de estudio en la biblioteca o en casa.

Rendimiento que te acompaña siempre: con hasta 55 horas de batería y carga rápida, los OnTrac están listos para seguirte desde las clases de la mañana, las sesiones de estudio y los trayectos diarios, hasta ese playlist que te motiva en el gym.

Con un diseño ergonómico, ligero y disponible en cuatro combinaciones de color incluidas dos exclusivas en línea, los Dyson OnTrac combinan funcionalidad y estilo para quienes buscan más que unos simples audífonos.

Este regreso a clases, transforma tu manera de estudiar, trabajar y moverte con un verdadero Back to School Essential: Dyson OnTrac.