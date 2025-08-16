En TechRadar analizamos docenas de ventiladores cada año, y utilizo nuestros hallazgos para elaborar nuestra clasificación oficial de los mejores ventiladores. Este verano, hay un nuevo ventilador en lo más alto: el Shark FlexBreeze.

Si estás buscando un dispositivo que te ayude a combatir el calor, te costará encontrar algo mejor que este. La razón principal por la que se ha ganado el primer puesto es su versatilidad. Este ventilador se puede utilizar como modelo de pedestal o de mesa, con cable o sin cable, en interiores o exteriores. Esto te ofrece un montón de opciones para refrescarte.

Dado que la mayoría de nosotros no utilizamos ventiladores a menudo, tiene sentido invertir en uno que satisfaga todas tus necesidades de refrigeración. Este ventilador puede acompañarte al aire libre para que disfrutes de una cena más cómoda, colocarse en tu mesita de noche por la noche o colocarse en una esquina de la habitación y oscilar para llenar todo el espacio con una brisa.

Incluso tiene un accesorio de nebulización, aunque si esa es tu prioridad, quizá te interese elegir un modelo ligeramente diferente (los comentaré a continuación).

(Image credit: Future)

El modelo que ocupa el primer puesto en mi clasificación es el ventilador Shark FlexBreeze original. Sin embargo, desde el lanzamiento de ese modelo, Shark ha sacado al mercado toda una gama de FlexBreezes con diseños y características únicas ligeramente diferentes. Ahora hay:

FlexBreeze TableMate – Solo de escritorio

FlexBreeze HydroGo – portátil, con accesorio nebulizador

FlexBreeze Pro Mist – con tanque de agua integrado

Mi segundo favorito es probablemente el Shark FlexBreeze HydroGo, una versión portátil que cuenta con un asa y un accesorio nebulizador incorporado con un pequeño tanque de agua. Para una nebulización más potente, elige el Pro Mist, que incluye un tanque de agua (el modelo original necesita conectarse a una fuente de agua para funcionar, lo que resulta un poco incómodo si vas a utilizarlo con regularidad).

¿Quieres algo un poco diferente?

Por muy versátil que sea, el FlexBreeze no se adapta a las necesidades de todo el mundo.

Estas son mis mejores opciones en diferentes categorías de ventiladores...