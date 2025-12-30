Dyson acaba de lanzar una aspiradora que no tiene ningún sentido. Aquí tienes seis preguntas desconcertantes sobre la PencilVac, con sus respuestas

La nueva PencilVac de Dyson es probablemente la aspiradora más extraña que he visto. No tiene motor ni filtro visibles, ni tampoco una batería evidente. Es simplemente un mango largo con un cabezal de aspecto extraño en la parte inferior. No se parece en nada al resto de las mejores aspiradoras Dyson del mercado. Entonces, ¿de qué se trata?

Hace unos meses tuve mi primera demostración del PencilVac y, durante las últimas semanas, he estado probando un modelo en mi casa (aquí están mis primeras impresiones, por si te interesa). Durante ese tiempo, he tenido la oportunidad de comprender su innovador diseño. Así es como funciona.

¿Dónde están todos los mecánicos?

¡En el mango! Para fabricar el PencilVac, Dyson desarrolló un nuevo motor diminuto, con un diámetro de 2,8 cm, aproximadamente el mismo ancho que una moneda de 2 euros. La batería está oculta en el extremo superior del mango (es extraíble), al igual que el filtro. El mango solo mide 3,8 cm de ancho y toda la unidad es increíblemente ligera.

¿A dónde va todo el polvo?

A primera vista, parece que al PencilVac le falta un depósito para el polvo, lo que sería un problema. De hecho, sí que tiene un depósito, pero es muy pequeño y está oculto en el mango, junto con el resto de mecanismos.

Con una capacidad de 0,08 l, el depósito es 10 veces más pequeño que el depósito estándar de una aspiradora inalámbrica, que suele tener una capacidad de 0,8 l. Y para aquellos que piensen que esto significa que pasarán más tiempo vaciando el cubo que aspirando, Dyson ha desarrollado un innovador sistema de compresión que aplasta la suciedad con aire para aprovechar al máximo el espacio disponible. También es inusual que las partículas de polvo aspiradas por la aspiradora parezcan desafiar la gravedad y se acumulen en la parte superior del depósito.

¿Por qué los rodillos tienen forma cónica?

La mayoría de las aspiradoras cuentan con rodillos de uno o dos bordes paralelos en sus cabezales, pero los rodillos de este modelo tienen forma cónica. Y hay cuatro de ellos. La teoría es que esta forma es mejor para eliminar el pelo largo: los mechones bajan por el cono hasta su extremo puntiagudo, donde se expulsan en un montón ordenado y se pueden aspirar. Es el mismo principio que el del accesorio Hair Screw Tool de Dyson.

¿Es necesario? No estoy seguro. Según mis primeras pruebas, funciona bien, aunque rara vez he encontrado pelos enredados en los cabezales modernos de Dyson, y un efecto secundario desafortunado es que la parte delantera del cabezal también está inclinada, lo que significa que no puede quedar al ras de la pared.

¿Por qué los rodillos son todos blandos?

La forma no es lo único inusual de los rodillos de esta aspiradora: también están recubiertos de un tejido suave, sin ninguna cerda a la vista. Quienes estén familiarizados con la gama más reciente de Dyson sabrán de qué se trata: al igual que el cabezal Fluffy presentado con la Dyson V15 Detect, este cabezal Fluffycones es más adecuado para suelos duros.

Esa suave tela es capaz de acercarse mucho a la superficie del piso y eliminar el polvo y el pelo sin riesgo de rayarlo, además de pulirlo suavemente a medida que avanza.

En este modelo en particular, el cabezal tiene un aspecto y un tacto muy interesantes: parece flotar sobre el piso. Además, los dos pares de rodillos giran en direcciones opuestas, recogiendo el polvo de ambos lados. Según mis pruebas, el diseño funciona de maravilla, barriendo el polvo de forma eficaz hacia la trayectoria de succión.

¿Es realmente potente?

¿Seguro que un motor tan pequeño puede generar tanta succión? En el contexto de la gama más amplia de Dyson, eso es correcto. El PencilVac es capaz de proporcionar una potencia de 55 AW. Las opciones más débiles del resto de la gama pueden alcanzar casi el doble (100 AW), mientras que las aspiradoras más nuevas y caras proporcionan hasta 315 AW.

Sin embargo, para suelos duros, 55 AW es más que suficiente, ya que toda la suciedad se encuentra en la superficie. Esta aspiradora no está diseñada para limpiezas profundas, ni es adecuada para su uso en alfombras (aparte de la succión, se necesitan cerdas en el cabezal para agitar las fibras de la alfombra y liberar la suciedad; un rodillo suave no es suficiente). No obstante, me ha parecido muy eficaz para eliminar el polvo y el pelo de las baldosas grandes del suelo de mi cocina.

¿Hay herramientas detalladas?

Al principio, supuse que se trataría de un modelo todo en uno, ya que el diseño de la mecánica no se presta a ser reconfigurado. Sin embargo, Dyson ha incluido una herramienta detallada que se puede intercambiar en lugar del cabezal para pisos. Así que, aunque no es un aspirador de mano en el formato tradicional (como es el caso de la mayoría de los demás aspiradores de mano), se puede utilizar para limpiar el polvo de los zócalos.

De hecho, he descubierto que es especialmente buena para llegar a rincones difíciles, ya que es muy aerodinámica. Además, el peso ligero de la PencilVac la convierte en una opción ideal para eliminar las telarañas de las esquinas del techo sin que te duela el brazo.

El Dyson PencilVac ya está disponible para su compra en el Reino Unido y Australia, y cuesta 429,99 £ / 949 AU$. El precio y la fecha de lanzamiento en EE. UU. están por confirmar.