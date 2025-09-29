Mañana saldrán al mercado los nuevos Echo y Kindle: cinco cosas que podemos esperar del gran lanzamiento de hardware de Amazon en 2025

Amazon ha enviado invitaciones para el lanzamiento de un nuevo y gran dispositivo.

Tendrá lugar el 30 de septiembre en Nueva York, EE. UU.

El avance sugiere que veremos nuevos altavoces Echo, Kindles y mucho más.

Estamos a menos de 24 horas del evento de Amazon este 30 de septiembre, en el que seguramente veremos el lanzamiento de nuevas bocinas inteligentes "Echo", audífonos Echos Buds, un nuevo Kindle y mucho más.

El lanzamiento tendrá lugar a las 10:00 a. m. ET / 3:00 p. m. BST del 30 de septiembre en la ciudad de Nueva York, lo que equivale a las 12:00 a. m. del 1 de octubre en Australia. Afortunadamente, la invitación (a continuación) nos ha dado algunas pistas sobre los nuevos productos que probablemente se darán a conocer.

El último gran evento para consumidores de Amazon fue el del 26 de febrero, dedicado a su nuevo servicio de suscripción Alexa+, y es probable que en este lanzamiento de septiembre nos presente varios dispositivos nuevos que funcionarán a la perfección con su asistente de voz renovado.

Entonces, ¿qué nos tiene preparado exactamente Amazon? Hemos analizado con lupa la invitación anterior para ofrecerte nuestras mejores conjeturas a continuación.

¿Qué esperar?

(Image credit: Amazon)

La invitación de Amazon para su evento anual Devices & Services (arriba) ha dado algunas pistas sobre los lanzamientos que probablemente veremos. Estas son algunas de nuestras mejores conjeturas...

1. Un nuevo altavoz inteligente Amazon Echo Studio

(Image credit: Future)

El cuadrante superior derecho de la invitación de Amazon se parece mucho a un altavoz inteligente, posiblemente un nuevo Amazon Echo Studio. Se trataría de una actualización muy esperada: el Echo Studio original se lanzó en 2022 y, aunque sigue ocupando un lugar en nuestra selección de los mejores altavoces inteligentes, hay mucho margen de mejora.

Probablemente, el principal atractivo de este altavoz será Alexa+. El asistente con tecnología de inteligencia artificial tardó meses en llegar a los dispositivos Echo Show, pero esperamos que Amazon haya solucionado los problemas y que Alexa+ esté disponible en el nuevo Studio desde el primer día.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Esto requerirá una importante actualización del silicio del altavoz, y también espero que esto se traduzca en una mejora del audio 3D, que era bastante irregular en el Studio original.

2. Un nuevo Kindle en color

(Image credit: Philip Berne / Future)

El segmento inferior derecho de la invitación es sin duda la parte más clara del avance, ya que muestra lo que parece ser una nueva versión del Kindle en color.

Con el Kindle Colorsoft ya en el mercado (y algunos problemas iniciales con su pantalla resueltos), ya era hora de que Amazon ampliara su gama de colores, por lo que un nuevo modelo tiene mucho sentido.

Puede que sea solo una cuestión de perspectiva, pero la pantalla parece más grande que la del Colorsoft, con biseles mucho más finos a nuestros ojos, más parecidos a los del Kindle Scribe actual.

El fragmento de texto en la esquina de la imagen también es interesante: «con el [...] trazo de un lápiz». ¿Podría ser solo una coincidencia o una pequeña pista de que este próximo dispositivo ofrecerá la funcionalidad de lápiz óptico?

Tendremos que esperar para ver si el Scribe está a punto de recibir una actualización colorida, pero es nuestra predicción más firme en este momento.

3. Algunos nuevos Amazon Echo Buds (2025)

(Image credit: Amazon / James Holland)

Tiene sentido: los Amazon Echo Buds originales salieron al mercado en 2019; los de segunda generación llegaron en 2021; los Amazon Echo Buds más recientes (2023) llegaron a las tiendas en (lo has adivinado) 2023 y aquí estamos, en 2025.

Hasta la fecha, los productos Echo Buds de Amazon han demostrado ser sólidos, pero sin destacar especialmente en las intensas reseñas, obteniendo cuatro estrellas y ni media más en los seis años desde su llegada al mercado.

¿Qué hay que cambiar, si es que realmente estamos ante la brillante placa superior de un auricular de cuarta generación? Bueno, el precio nunca ha sido un problema, pero nuestra principal petición sería más energía e impacto en los graves; en segundo lugar, unos controles en el oído menos complicados.

Ah, y la cancelación activa del ruido se está convirtiendo en algo imprescindible en 2025, así que esa sería la tercera petición.

Otra reflexión: ¿sigue siendo Alexa manos libres el argumento de venta único de los audífonos, como lo era antes? No con ChatGPT disponible incluso en los audífonos más asequibles de Nothing, además de la llegada de Gemini a los Galaxy Buds 3 Pro, a los que seguirán más audífonos de Samsung y Sony, apostaríamos. Por lo tanto, será interesante ver cómo procede Amazon...

4. Nuevos televisores Amazon Fire TV o una tableta Fire

(Image credit: Future)

La esquina inferior izquierda de la invitación muestra una pantalla de televisión o monitor con un bisel, lo que sugiere un par de posibilidades.

La más probable es que Amazon esté preparando una nueva gama de televisores Fire TV. Su línea actual cuenta con varias opciones, encabezadas por el Amazon Fire TV Omni QLED (que nuestra reseña calificó como «uno de los televisores 4K baratos con mejores prestaciones que se pueden comprar» cuando salió al mercado en 2023).

Por debajo se encuentran la serie 4 de Fire TV y la serie 2 de gama básica, que también llegaron en 2023. Nuestra reseña del Amazon Fire TV de 32 pulgadas de la serie 2 no lo elogió precisamente, pero sí concluyó que es un «televisor funcional a un precio asequible».

Más allá de los televisores, podríamos obtener una nueva tableta Fire, aunque esto parece menos probable. El mes pasado, algunos rumores convincentes predijeron que Amazon planeaba renovar su gama de tabletas Fire sustituyendo Fire OS por Android. Eso sería muy importante, pero el rumor de Reuters sugería que esto no ocurriría hasta 2026.

La última posibilidad para Fire TV es, por supuesto, los nuevos Fire TV Sticks. Los rumores a principios de este año predecían que Amazon podría cambiar a un nuevo sistema operativo (Vega OS) para sus pequeños dispositivos de streaming en 2025, lo que probablemente resultaría controvertido. Aún no está claro si eso también significa nuevo hardware, pero probablemente lo descubriremos en el evento de Amazon.

5. Algunas sorpresas: ¿Echo Frames y Echo Auto 3?

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Además de los nuevos altavoces Echo, los Echo Buds, los Kindles y el hardware Fire TV, Amazon tiene una gama de otros dispositivos tecnológicos que ha mantenido en secreto. ¿Podría actualizar alguno de ellos en su evento del 30 de septiembre?

El Amazon Echo Auto 2, un micrófono para el coche que permite hablar con Alexa, salió al mercado en 2022 y ahora no está disponible, por lo que hace tiempo que se necesita una actualización. ¿Podría estar preparando Amazon una versión que funcione con su nuevo asistente Alexa+?

También es probable que sea una gran semana para las gafas inteligentes, con el inicio de Meta Connect 2025 el 17 de septiembre. ¿Podría responder Amazon con una actualización de sus Amazon Echo Frames (Gen 3), que se han colado en nuestra guía de las mejores gafas inteligentes?

Los eventos de hardware de Amazon suelen ser una avalancha de nuevos anuncios, por lo que todo lo anterior es posible. Te ofreceremos todas las noticias en directo, así que no te olvides de volver a TechRadar dentro de un par de semanas para conocer todos los detalles.