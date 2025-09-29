Amazon, cambia estas 5 funciones del Kindle y tendrás el lector electrónico perfecto

Estamos a la vuelta de la esquina del gran evento de dispositivos de Amazon, donde esperamos grandes novedades para todo, desde las bocinas inteligentes Echo hasta los Fire TV Stick, tablets, Kindles y mucho más.

Aunque, de todos los dispositivos de Amazon, el único que utilizo prácticamente todos los días es mi lector electrónico Kindle Paperwhite.

Es mi compañero antes de acostarme, el último dispositivo que toco antes de quedarme dormido a mitad de un párrafo y, aparte de mi pareja, lo único con lo que paso horas durante las vacaciones. Dicho de otro modo, llevo más de una década utilizando un Kindle de Amazon y lo conozco a la perfección. Por eso me siento capacitado para señalar algunos aspectos que Amazon podría ajustar en esta última y esperada actualización de uno de los mejores lectores electrónicos.

Mueva el botón de encendido

Empecemos por lo que más me molesta del Kindle: la ubicación del botón de encendido/apagado.

Debo empezar diciendo que, en general, me encanta el diseño minimalista del Kindle. Todas las versiones, desde el Kindle básico hasta el Paperwhite Signature Edition, son finas y ligeras. Las pantallas, normalmente de 300 ppp, son nítidas, brillantes y claras. Se puede comprar un modelo Kindle Colorsoft, que añade una gama de tonos para facilitar la lectura de novelas gráficas, pero sigo prefiriendo los modelos monocromáticos, sobre todo porque utilizo estos lectores electrónicos principalmente para leer novelas con mucho texto.

Me gustan las pantallas táctiles y las luces integradas que iluminan toda la superficie, y nada me hace más feliz que estar en la playa, donde la luz del sol es la única iluminación que necesito, o en la cama leyendo durante minutos u horas de disfrute.

Durante un reciente vuelo transcontinental sin WiFi, mi Kindle Paperwhite Jade fue mi única fuente de distracción. Apoyé el Kindle en mi regazo y me puse a leer hasta que, inesperadamente, la pantalla se apagó. No se me había agotado la batería, solo que me apoyé demasiado en la tableta y, sin darme cuenta, presioné el botón de encendido en mi regazo.

Esto ocurre más a menudo de lo que se podría pensar, y hay una solución sencilla: mover el botón de encendido a la parte posterior del dispositivo o, alternativamente, a un lado. Espero que los nuevos Kindles que todos esperamos esta semana de Amazon incluyan este cambio.

Añadir un soporte

Cuando leo por la noche, apilo las mantas sobre mi pecho de una forma bastante complicada para intentar sostener mi Kindle de Amazon. Normalmente no funciona y, en algún momento, el Kindle se cae hacia delante sobre mi cara o hacia atrás sobre mi estómago. No quiero tener que sujetarlo torpemente todo el tiempo mientras leo, sino que prefiero tener la mano descansando junto al lector electrónico para poder alcanzar la pantalla con el dedo índice.

Sí, soy un poco perezoso.

¿Sabes qué resolvería este problema al instante? Un soporte integrado; debería salir de la parte trasera y ser lo suficientemente ancho como para mantener el Kindle estable. Entiendo que una funda podría resolver este problema, pero no guardo mi Kindle en una funda porque no me gusta el peso extra, y el Kindle es lo suficientemente resistente (incluso impermeable) como para sobrevivir sin ella.

Apuesto a que todos los que aman su Kindle lo apreciarían un poco más con un simple soporte fabricado con el mismo material que el chasis.

Control de sensibilidad táctil

Otra cosa que me molesta del Kindle es cuando, sin querer, resalto texto en la página o paso una página solo por haberle dado un soplo. Obviamente, es una exageración, pero no soy el único que se queja de que la pantalla del Kindle es demasiado sensible y de que no hay forma de ajustar esa sensibilidad (hay hilos en Reddit dedicados a este tema).

Así que mi petición es muy sencilla: una pequeña actualización de software que me permita ajustar la sensibilidad táctil. En su lugar, me gustaría que Amazon añadiera un interruptor para poder desactivar el resaltado. ¿Saben cuántas veces he resaltado algo en los cientos de libros que he leído en el Kindle? Prácticamente nunca.

Radiografías todo el tiempo

A veces leo un libro y se menciona a un personaje que no recuerdo. X-Ray de Amazon ofrece un acceso rápido a la información sobre todos los personajes del libro.

Sin embargo, he descubierto que si no se menciona el nombre completo de un personaje, o si el libro introduce otra forma de referirse a él, X-Ray puede no ser útil. A veces simplemente empiezo a hojear las páginas en busca de la primera mención. Creo que si Amazon hiciera un ligero rediseño y ofreciera la opción de que X-Ray estuviera siempre presente, eso podría ayudar con los libros más complicados y llenos de personajes.

Básicamente, la cuarta parte inferior de la página se dedicaría a X-Ray y los personajes se añadirían a medida que aparecieran. La lista se podría desplazar y siempre pondría en la parte superior a los personajes que están actualmente en la página. Si pulsas sobre un personaje, te muestra instantáneamente su primera mención en el libro.

Agrega Alexa+

Esta función podría funcionar perfectamente con otra función que estoy solicitando: Alexa+ AI synopsis.

Ahora que Alexa+ ha recibido su gran actualización de IA, es el momento ideal para la integración con Kindle. Quizás Amazon añada un botón Alexa+. Al pulsarlo, aparecería un resumen contextualizado. Te permitiría saber quiénes son los personajes que aparecen en ese momento, qué han estado haciendo y te daría pistas sobre cualquier subtexto y acontecimientos relevantes para ese momento de la historia. Incluso podría ir más allá y explicar referencias tanto dentro como fuera del libro.

Quizás también actúe como un club de lectura virtual integrado, para discutir contigo las acciones y los temas hasta ese momento. Podría ser en formato de texto y/o audio.

Tal integración podría marcar el fin de la confusión incluso para las historias más complejas. Podría haber una cuestión de potencia de procesamiento y modelos locales. Preferiría que la función funcionara localmente, pero entendería que fuera una función solo disponible con el modo avión desactivado.

Ahí lo tienes. No estoy pidiendo el mundo, y desde luego no me sentiré decepcionado si todas estas funciones del Kindle no se hacen realidad. Sin embargo, estoy seguro de que al menos algunas de ellas pueden hacerse realidad o se harán realidad. Cuando eso ocurra, estaré encantado de actualizar mi querido lector electrónico Kindle.

