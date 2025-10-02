El Echo Dot Max es el altavoz Alexa+ con el que siempre he soñado, pero estas tres características lo harían aún mejor

Cuando Amazon anunció Alexa+, me impresionaron bastante las demostraciones y enseguida quise tener un nuevo altavoz insignia que lo acompañara. Siete meses después, Amazon presentó su nueva línea de altavoces Alexa+ Echo, el Echo Dot Max y el Echo Studio, y yo estaba encantado.

La nueva línea de altavoces inteligentes Echo es la más potente de Amazon hasta la fecha, y no solo por su inteligencia Alexa+. Su sistema de sonido remodelado ofrece audio espacial de 360 grados con refuerzo de graves (tres veces más que el Echo Dot de 5.ª generación) e introduce la compatibilidad con Dolby Atmos, que era una de mis mayores esperanzas para la próxima generación de altavoces Echo.

Hasta ahora, me gusta mucho lo que veo en el Echo Dot Max, incluso su parecido con la Estrella de la Muerte es bastante peculiar. A pesar de ello, hay tres características adicionales que inicialmente esperaba y que no se han incluido, y que creo que podrían convertir al Echo Dot Max en una fuerza imparable dentro de la gama de altavoces inteligentes de Amazon.

1. Iluminación ambiental para crear ambiente

La lámpara Sonos IKEA Symfonisk también funciona como un altavoz inteligente. (Image credit: IKEA)

Cuando se anunció Alexa+, esperaba que el próximo altavoz Echo también sirviera como lámpara, ofreciendo ajustes ambientales con brillo, calidez y color regulables. Por desgracia, esto no está presente en el Echo Dot Max.

Siempre veo contenido en las redes sociales sobre apartamentos equipados con las mejores luces inteligentes, que realmente pueden ayudar a armonizar una habitación (como la lámpara Sonos IKEA Symfonisk), por lo que definitivamente hay una demanda que Amazon podría aprovechar. También sería estupendo poder personalizar los ajustes de tiempo para que el despertar por la mañana fuera menos brusco.

Aunque habría sido increíble ver esto en el Echo Dot Max, deja margen para que Amazon añada iluminación ambiental a futuros dispositivos.

2. Una pequeña pantalla inteligente/mini pantalla

El Echo Spot tiene una práctica pantalla pequeña, pero es más bien un despertador inteligente (Image credit: Amazon)

Sí, Amazon cuenta con las nuevas y mejoradas pantallas inteligentes Echo Show para esto, pero la empresa podría incorporar fácilmente una pequeña pantalla inteligente a sus dispositivos Echo más pequeños, ya que lo ha hecho anteriormente.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Amazon introdujo una mini pantalla en el Echo Spot, aunque se trata más de un despertador inteligente que de un altavoz inteligente. Pero no solo muestra la hora del día, el tiempo y la temperatura, sino que también incluye un visualizador de música que muestra la canción que estás escuchando en ese momento.

3. ¡Colores! ¡Colores!

El nuevo altavoz Google Home está disponible en los colores porcelana, avellana, baya y jade (en la imagen). (Image credit: Jacob Krol/Future)

Otro de mis mayores deseos para la nueva era de los altavoces Echo era una gama de colores más atrevida. Los colores neutros que se adaptan a todo tipo de estilos de interior son una forma estupenda de garantizar que haya una opción para cada consumidor, pero algunos de nosotros somos un poco más maximalistas y extravagantes.

Aunque aprecio los intentos anteriores de Amazon por experimentar con el color (véase el Echo Pop) y su lealtad a la marca, creo que ya es hora de que ofrezca algo diferente en cuanto al color, especialmente con sus nuevos altavoces inteligentes Alexa+; sin duda, debería tomar nota del nuevo altavoz Google Home.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón «Seguir»!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.