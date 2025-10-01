El nuevo Echo Studio de Amazon tiene un aspecto mucho mejor y, según mi primera impresión, sigue ofreciendo la misma potencia

Lo sabíamos, era cuestión de tiempo para que Amazon nos consintiera con nuevas bocinas/altavoces Echo para sacarle el máximo provecho a Alexa+ y ese momento finalmente llegó.

Presentada en el gran evento de hardware de Amazon el 30 de septiembre de 2025 en Nueva York, Panos Panay, el jefe de dispositivos, mostró la nueva línea Echo.

Sí, el Echo Dot actual sigue estando disponible, pero el Echo Dot Max sustituye simbólicamente al Echo de tamaño completo, y el nuevo Echo Studio aporta la potencia. Este último se vende por 219,99 dólares/219,99 libras/429 dólares australianos y despertó inmediatamente mi interés, y poco después, mis oídos pudieron disfrutar de una demostración.

Amazon ha rediseñado completamente el Echo Studio: ha desaparecido el cilindro redondeado y rechoncho de la primera generación y ha aparecido una esfera mucho más moderna que toma sus referencias de diseño del también nuevo Echo Dot Max e incluso del altavoz Echo de cuarta generación, del tamaño de un melón.

El Echo Studio es una esfera gris con un exterior de malla tejida —Panos afirma que no tiene costuras— que cuenta con un recorte cóncavo para los controles de encendido y volumen y una base plana para que no se caiga de la mesa.

Alrededor de ese panel de control se encuentra el ahora icónico anillo LED de Alexa. Puede brillar en azul cuando está escuchando, en rojo cuando los micrófonos están silenciados y en verde si tienes una notificación (este último color solo realza su aspecto ligeramente similar al de la Estrella de la Muerte).

Es un altavoz de aspecto muy moderno que se diferencia notablemente, por ejemplo, de un Sonos Era 100, pero que se asemeja más a un HomePod si estuviera inclinado o incluso al rumoreado altavoz de próxima generación de Google. El Echo Studio es claramente un Echo y, a diferencia del anterior, ahora es uno que puede colocarse fácilmente sobre una mesa, una estantería o en un par estéreo, o hasta en un grupo de cinco, en un mueble de entretenimiento doméstico.

Más allá de su buen aspecto, en el que creo que el Echo Studio destaca a primera vista, también suena muy bien. En una demostración poco después de que terminara la presentación, me llevaron a una sala llena de nuevos Echo y un Fire TV.

Aunque Amazon no optó por reproducir una canción de Electric Nebraska o Born to Run de Bruce Springsteen, sí escuchamos Dreams de Fleetwood Mac, primero en el Echo Dot normal, que no ofrecía mucho en cuanto a claridad sonora o sonido envolvente. Aun así, sentó las bases sonoras para que el Echo Dot Max proporcionara una mejor separación de las voces de alta frecuencia por encima de los graves, lo que a su vez nos llevó al Echo Studio, mucho más potente.

El altavoz inteligente de $219.99 de Amazon no solo alcanzó un volumen bastante alto en una sala de demostración llena, sino que también ofreció una excelente separación y claridad de los elementos dentro de cada pista durante una breve prueba. Las voces, en particular, sonaban increíbles, y había un golpe potente en los graves gracias al woofer integrado.

Luego, Amazon conectó cinco Echo Studio —dos en la parte trasera y tres al frente— para reproducir Thriller de Michael Jackson. Esto demostró el potencial del audio espacial, con crujidos detrás y pasos al frente, creando la sensación de estar literalmente rodeado por la canción.

Ahora bien, esta configuración superaría fácilmente los $1,000 USD, así que no estoy seguro de qué tan común sea verla, pero tras esa primera escucha, un solo Echo Studio no decepciona en absoluto en el apartado de sonido.

Gran parte de esto se debe a la tecnología interna: tres controladores de rango completo y un woofer de alta excursión trabajan en conjunto, todos gestionados por el nuevo chip de gama alta de Amazon, el AZ3 Pro. Este controla la experiencia de audio y puede ajustarla automáticamente según la acústica de la habitación, usando lo que detectan los micrófonos de campo lejano y los algoritmos internos.

Y eso resume mis primeras impresiones del Echo Studio. Aunque es 40% más pequeño que el modelo original, creo que aún ofrece un sonido potente, especialmente en las frecuencias bajas o cuando se combina con otros altavoces. Además, me gusta mucho el nuevo diseño, que sin duda lo convierte en una opción de altavoz inteligente más atractiva para el público en general.

Pronto volveremos con un análisis completo una vez que hayamos tenido tiempo de poner a prueba el Echo Studio. Sin embargo, si ya estás convencido, el dispositivo ya está disponible para preventa por $219.99 / £219.99 / AU$429 y comenzará a enviarse el 29 de octubre de 2025. Además, será compatible con Alexa+ desde el primer momento.

