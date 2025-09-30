La aplicación Google Home recibe una actualización sorpresa de IA para unos pocos afortunados, y me da envidia

Hemos visto un adelanto de cómo será Gemini en Google Home.

Esto ocurre justo cuando Google parece haber actualizado algunas aplicaciones para iPhone antes de lo previsto.

La fecha oficial de lanzamiento está prevista para el 1 de octubre.

¡Atención! Algunos afortunados ya puedes echar un vistazo a lo que vendrá en la esperada actualización de Google Home para incorporar Gemini a la gama de bocinas inteligentes de la compañía.

Esto llega a través de Reddit, donde un usuario de iPhone 16 Pro Max (que, irónicamente, recibe la actualización antes que los dispositivos Android) muestra varios cambios en la interfaz de usuario que, al parecer, llegarán en solo un par de días, cuando la actualización de Google Home esté disponible para todos (vía Android Authority).

El cambio más evidente es el diseño, que se ha modificado significativamente. Ahora hay tres pestañas en la parte inferior de la pantalla en lugar de cinco: nos quedamos con Inicio, Actividad y Automatizaciones.

La página de inicio parece combinar las pestañas Dispositivos y Favoritos que tenemos actualmente, y añade una barra Ask Home (Preguntar a Home) en la parte superior. Esto te permitirá gestionar la configuración de Google Home (como crear automatizaciones o ajustar la configuración de los dispositivos) utilizando el mismo lenguaje natural que se puede utilizar con otros chatbots de IA.

Sin embargo, como muestra el usuario, para acceder a estas herramientas de Gemini, tendrás que aceptar las formas en que Gemini podría utilizar tus datos.

Una mejora muy necesaria

(Image credit: Google)

Google Gemini nos ha estado impresionando durante algún tiempo en nuestros teléfonos, pero la ausencia de Gemini en su ecosistema de hogar inteligente ha sido una frustración innegable, ya que su tecnología inteligente parece cada vez menos esencial a pesar de que estos bots se asemejan a los asistentes domésticos que nos prometieron cuando aparecieron los altavoces inteligentes.

También me entusiasma la idea de crear más automatizaciones.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Recientemente he adquirido algunos dispositivos inteligentes para el hogar, como bombillas inteligentes, pero intentar diseñar automatizaciones puede ser más complicado de lo que me gustaría. Esta capacidad de crear automatizaciones utilizando lenguaje natural parece ser precisamente lo que necesito y debería hacer que la tecnología sea más accesible para mucha gente.

Esta actualización también llega mientras nos preparamos para el gran lanzamiento de hardware de Amazon en 2025, en el que se espera que se presenten muchos dispositivos nuevos, incluidos altavoces inteligentes.

Tendremos que ver cómo se desarrollan los próximos anuncios de Google y Amazon, pero en ambos casos parece que se avecina la segunda llegada de los hogares inteligentes, aunque para muchos estas actualizaciones pueden parecer características que los hogares inteligentes deberían haber tenido desde el principio.