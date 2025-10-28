Samsung lanza anuncios en sus refrigeradores inteligentes, y no puedo imaginarme querer nada menos

Samsung está lanzando una actualización para sus refrigeradores inteligentes que muestra anuncios.

Estos aparecen en un widget en la pantalla de sus refrigeradores inteligentes Family Hub.

Al menos se pueden desactivar los anuncios en la configuración del refrigerador.

¿Anuncios en mi refrigerador? ¡Esto debe de ser una broma! Pero no, es real, Samsung comenzó a lanzar en Estados Unidos una actualización para sus refrigeradores inteligentes Family Hub que, entre otras novedades, incluye anuncios en sus pantallas.

Según ha descubierto The Verge, la controvertida actualización para los frigoríficos Family Hub (cuyo precio ronda los 2000 dólares, unos 1500 libras esterlinas o 3000 dólares australianos) incluye un nuevo widget para «información diaria», que incluye noticias, eventos del calendario, previsiones meteorológicas y (redoble de tambores) «anuncios seleccionados».

En una nota al pie del anuncio, Samsung afirma que las pantallas "mostrarán anuncios contextuales o no personales" y que "no recopilan información personal ni rastrean a los consumidores".

Aun así, es probable que la noticia provoque otra fuerte reacción negativa. Samsung anunció el mes pasado que esta «función» llegaría a sus refrigeradores inteligentes, y la respuesta fue, como mínimo, fría.

No solo los anuncios en los refrigeradores recibieron un «pulgar hacia abajo» colectivo, sino que Samsung avivó aún más la ira al mantener en un comunicado oficial que estaba «mejorando el valor diario para nuestros clientes de electrodomésticos».

La actualización de Family Hub comienza a implementarse a partir de hoy (27 de octubre) en Estados Unidos y aparecerá como una notificación en la pantalla del refrigerador, en la que se le pedirá que "acepte la última actualización de software". Es comprensible que muchos la ignoren y prefieran comer guacamole.

¿Un nuevo mínimo para el hogar inteligente?

Samsung al menos ofrece a los propietarios de refrigeradores Family Hub la opción de desactivar los anuncios en la pestaña "Anuncios" del menú Configuración. También se pueden descartar los anuncios que aparecen en la «Pantalla de inicio».

Pero lo que frustra a muchos es que haya una pestaña «Anuncios» en la configuración del refrigerador, que no existía cuando se lanzó al mercado este refrigerador (muy caro). Esto cruza una línea que probablemente eclipsará las demás funciones que aporta esta actualización, como una nueva interfaz de usuario, un mejor seguimiento de los alimentos basado en inteligencia artificial y mucho más.

Anteriormente hemos criticado un enfoque similar en las tabletas Fire de Amazon. A cambio de un pequeño descuento, puedes permitir que Amazon muestre anuncios en la pantalla de bloqueo de tu tableta. Pero la oferta no es especialmente tentadora: como escribió mi colega Philip Berne, «ahorras unos cuantos dólares» y «Amazon consigue una valla publicitaria en tu casa para siempre».

Aun así, al menos Amazon intenta subvencionar su tecnología infestada de anuncios. Lamentablemente, Samsung parece ajena a la recepción negativa de su programa «piloto», que al menos debería adaptar en función de los comentarios de los usuarios. A juzgar por la primera acogida de la idea, esa recepción será más fría que la máquina de hielo integrada en el refrigerador.

Como me dijo Cat Ellis, editora de TechRadar Home, es mejor comprar un refrigerador-congelador Smeg, que es tonto pero impresionante.

