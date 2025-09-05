Oficial, Gemini llegará a los dispositivos Google Home en cuestión de semanas, y la empresa está dando pistas sobre un nuevo y emocionante hardware

Google ha revelado que Gemini llegará a los dispositivos inteligentes para el hogar de Google, y se ha programado un evento para el 1 de octubre.

Esta será la primera vez que veremos las capacidades de Gemini for Home desde que se mencionó por primera vez en el evento Made by Google del mes pasado.

No solo esperamos más integraciones de Gemini, sino que también hay una nueva línea de dispositivos inteligentes para el hogar de Google en camino.

Adiós Google Assistant, hola a Gemini. Así es, Gemini por fin, llega a la línea de productos para el hogar inteligente de Google, y ya tenemos fecha de lanzamiento.

Google hizo el anuncio en una publicación en X (véase más abajo), en la que reveló que el acceso anticipado a Gemini for Home se lanzará el 1 de octubre e invitó a los usuarios a registrarse para recibir actualizaciones. Según Engadget, Gemini for Home estará disponible en versiones gratuitas y de pago, pero esto aún no es seguro.

Is that you, Gemini? Come in and make yourself at Home 🏠 Sign up for updates: https://t.co/V85WgPJvQN pic.twitter.com/JJaVRW385ASeptember 2, 2025

Google presentó Gemini for Home por primera vez en el evento Made by Google celebrado en agosto, pero no ofreció ninguna demostración en directo de sus capacidades. A pesar de esta ausencia, esperamos que Google ofrezca un primer vistazo a las funciones de hogar inteligente de Gemini el 1 de octubre.

Según la entrada del blog de Google, Gemini for Home es «un asistente totalmente nuevo y más potente», y tendrá la capacidad de proporcionar respuestas a comandos de voz más complejos. Por ejemplo, podrás pedirle a Gemini en tu altavoz inteligente o pantalla inteligente que reproduzca una canción de una década específica, o incluso pedirle que ajuste tu termostato Nest a una temperatura específica mientras atenúa las luces.

La integración de Gemini con los dispositivos inteligentes para el hogar de Google se ha hecho esperar mucho tiempo, por lo que se trata de una noticia bastante emocionante. Pero Gemini for Home no es lo único que esperamos que aparezca.

Hola, nuevos dispositivos inteligentes para el hogar

Además de la llegada de Gemini for Home, esperamos que Google presente nuevo hardware para hogares inteligentes, cuyos detalles se filtraron hace unas semanas.

Uno de los principales dispositivos que esperamos es una nueva cámara Nest, que Google adelantó en su publicación. Aunque tiene un parecido sorprendente con la actual Google Nest Cam, es probable que se trate de un modelo completamente nuevo con integración Gemini, así como otras características mejoradas. Tampoco descartamos la posibilidad de que aparezca un nuevo Nest Doorbell, pero lo que realmente me interesa es el nuevo altavoz inteligente.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

(Image credit: Google)

En el evento Made by Google del mes pasado pudimos ver una breve imagen de un misterioso altavoz inteligente Nest, pero Google nunca dio ninguna explicación al respecto, dejándonos con muchas preguntas sin respuesta. Ahora que se acerca el evento Gemini for Home, es probable que un nuevo altavoz Google Nest sea una de las estrellas del lanzamiento.

Dado que Google no ha actualizado su línea de altavoces inteligentes desde el Nest Audio en 2021, la empresa ha tenido tiempo de sobra para pulir su nuevo modelo en lo que respecta al asistente de voz. Ahora que Alexa+ se ha lanzado para los usuarios de EE. UU. y que la versión mejorada de Siri de Apple está en camino, será interesante ver qué hará Google para adelantarse a sus competidores.