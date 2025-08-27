Google tiene una montaña de obstáculos que superar con su nuevo altavoz Nest, sus cámaras y su timbre

¿Recuerdas que la semana pasada durante el Made by Google vimos el primer vistazo de lo que parecía una nueva bocina/altavoz inteligente Google Nest? De ser así, tenemos noticias.

Ya que ahora, han surgido filtraciones de tres dispositivos más: una nueva versión del timbre con cámara Nest Video Doorbell y un par de cámaras de seguridad para el hogar. Los detalles provienen de Android Headlines, que no reveló la identidad de su fuente, pero sí incluyó varias imágenes que parecen ser material de marketing para respaldar sus afirmaciones.

Con base en las especificaciones dadas hasta ahora, todo indica que Google está entrando de lleno a competir con Amazon, enfrentando directamente a los altavoces Echo y a los timbres y cámaras Ring.

Todavía no hay precios ni fechas de lanzamiento para los nuevos dispositivos Nest, pero parece poco probable que Google pueda competir únicamente con bajos costos. Los productos de Amazon son de los dispositivos de hogar inteligente más baratos del mercado, así que Google probablemente confíe en el poder de Gemini for Home para darle ventaja. Tal vez lo logre, considerando que Alexa+ avanza a un ritmo muy lento, aunque será necesario probar ambos sistemas para poder compararlos de forma directa.

En cuanto a precios, aparentemente Google planea renombrar Nest Aware como Google Home Premium, con distintos niveles de suscripción pagada. Estos funcionarían de forma similar a Ring Home, con la opción más costosa ofreciendo soporte para más dispositivos, almacenamiento extra de videos y funciones adicionales potenciadas por IA. Para más información sobre los diferentes planes de pago de Ring con los que Google competirá, puedes revisar nuestra guía completa de suscripciones a Ring Home.

En lo personal, espero que Google ofrezca un paquete combinado que incluya lo mejor de Google One AI Premium junto con Google Home Premium, a un precio más bajo que contratar ambos servicios por separado… aunque no estoy muy optimista al respecto.

A diferencia de Amazon, Google enfrenta un problema serio con usuarios desencantados, quienes aseguran que sus dispositivos inteligentes ya no funcionan como se prometía, mostrando mensajes de error o sin reconocer comandos. De hecho, las quejas son tantas que un despacho de abogados en EE. UU. anunció que ha “iniciado una investigación para una posible demanda colectiva”.

Los nuevos dispositivos Nest tendrán que ser algo realmente especial para revertir esa situación. Así que vamos a darles un vistazo más de cerca.

Nest con audio de 360 grados

En primer lugar, el altavoz. Los detalles iniciales son escasos —ya habíamos supuesto que contaría con Google Gemini—, pero la misteriosa fuente de Android Headlines ha recopilado algunos datos interesantes.

Al parecer, el nuevo altavoz ofrecerá algunas funciones interesantes basadas en inteligencia artificial, entre ellas una que detectará cuándo estás fuera y estará atenta a cualquier sonido sospechoso que sugiera que alguien está intentando entrar en tu casa. Esto conectaría el altavoz con el sistema de seguridad de tu hogar, junto con el timbre y dos cámaras de seguridad, por lo que tiene sentido que Google vaya a lanzar aparentemente el trío junto como ojos y oídos basados en inteligencia artificial para proteger tu hogar.

No se nos ha dicho nada sobre el silicio responsable de todo esto, pero es de suponer que el nuevo altavoz Nest es mucho más potente que sus predecesores, que se lanzaron antes de que la IA comenzara a introducirse en nuestros hogares y, por lo tanto, tenían requisitos de procesamiento mucho más modestos.

(Image credit: Amazon)

Los únicos otros detalles que se han revelado son que el nuevo altavoz Nest ofrecerá sonido de 360 grados y se podrá emparejar con un dispositivo de transmisión de Google TV. Parece que se sitúa entre el Nest Mini y el Nest Audio existentes, con el objetivo de ofrecer lo mejor de ambos mundos, con un diseño relativamente compacto y una calidad de audio respetable.

Su rival más cercano parece ser el Amazon Echo de cuarta generación, pero el sonido de 360 grados del Nest y la inclusión de Gemini for Home podrían darle dos grandes ventajas. Aunque el Echo suena bien y se puede emparejar con un dispositivo de transmisión Fire TV, su altavoz es frontal y aún no ha recibido la prometida actualización a Alexa+.

Amazon ha prometido que su asistente de inteligencia artificial llegará a sus altavoces inteligentes existentes, pero no ha dicho cuándo, y supongo que la mayor parte del procesamiento tendrá que realizarse en la nube debido al procesador menos potente del Echo, lo que podría dar lugar a una mayor latencia que la que se obtiene con el nuevo altavoz Google Nest.

Timbres con almacenamiento local (más o menos)

Ahora echemos un vistazo al nuevo timbre Nest. Según sus especificaciones, parece que Google competirá directamente con el actual timbre con cable Ring Video Doorbell, pero personalmente creo que es una estrategia arriesgada.

Los timbres con vídeo han avanzado mucho en los últimos años y, aunque Ring sigue siendo la marca más conocida, se enfrenta a la dura competencia de rivales como Swann y Eufy, cuyos timbres pueden almacenar todas las imágenes localmente en una tarjeta SD sin necesidad de contratar un plan mensual de pago (para más detalles, echa un vistazo a mi guía de timbres con vídeo sin suscripción).

Según Android Headlines, el nuevo timbre Nest tendrá algo de almacenamiento local, pero solo como opción de respaldo en caso de que pierda la conexión a Internet. Guardará una hora de video, pero no será una alternativa al almacenamiento en la nube de pago.

La resolución 2K del nuevo timbre Nest es otro factor potencialmente limitante. Durante el último año hemos probado un par de modelos que pueden grabar en 4K (concretamente, el SwannBuddy4K y el Lorex 4K Battery Doorbell), y no me sorprendería en absoluto que viéramos un timbre Ring 4K en el próximo año más o menos. Al lanzar un modelo 2K a finales de 2025, Google corre el riesgo de quedarse atrás.

Philips, Eufy y EZVIZ han lanzado excelentes videoporteros que ofrecen todas las funciones y almacenamiento de video local sin necesidad de suscribirse a un plan. (Image credit: Future)

A juzgar por la imagen 3D filtrada, parece que el nuevo timbre de Google solo tendrá una cámara, lo que también me sorprende. Ahora es habitual que los timbres con vídeo tengan dos cámaras para ofrecer un mayor campo de visión vertical, lo que les permite capturar con la misma claridad tanto los rostros de los visitantes como los paquetes que se dejan en la puerta. Sin una cámara inferior, es posible que el modelo Nest no pueda «ver» los paquetes con eficacia, lo que podría dejarlos expuestos a los ladrones.

Luego está el precio. El último Ring Doorbell con cable cuesta solo 49,99 dólares/49,99 libras/89 dólares australianos, mientras que el Nest Video Doorbell más reciente tenía un precio de lanzamiento de 179,99 dólares/249,99 libras/329 dólares australianos. Es poco probable que Google baje sus precios para igualar a Ring, por lo que solo puedo suponer que confía en Gemini para dar ventaja al nuevo Nest Video Doorbell.

Según las especificaciones filtradas, el nuevo timbre Nest ofrecerá funciones como zonas de actividad, alertas de puertas de garaje y alertas de caras conocidas, todas ellas familiares para los actuales propietarios de timbres Nest, además de nuevas alertas inteligentes que le enviarán una notificación cuando se detecte un animal, una persona o un vehículo. Otros timbres ofrecen algo similar, por lo que el éxito del timbre Nest dependerá de la rapidez y precisión de todas estas funciones, y de la capacidad del software para evitar falsos positivos.

"¿Quién demonios querría cámaras rojas?"

Para mí, las nuevas cámaras de seguridad Nest para interiores y exteriores me parecen mucho más atractivas que el timbre. Ambas son con cable, aunque es posible que Google lance un modelo con batería más adelante.

Una vez más, Google parece querer arrebatarle el mercado a Ring, y sus nuevas cámaras parecen ser rivales directas de las versiones enchufables de la cámara para interiores y la cámara de seguridad para exteriores de Ring, pero hay algunas diferencias significativas.

La más obvia es su diseño. En TechRadar somos fans de las cámaras asequibles y funcionales de Nest, y suelen aparecer en nuestra selección de las mejores cámaras de seguridad para el hogar, pero tengo que admitir que no son especialmente atractivas. Sin duda, prima la funcionalidad sobre la estética.

Ring cameras are functional, but not beautiful (Image credit: Future)

Las nuevas cámaras Nest tienen un aspecto más agradable, con cuerpos y soportes redondeados, y, según se informa, estarán disponibles en una gama de colores, no solo en blanco y negro, para que puedas elegir el que mejor combine con tu decoración (o que más destaque, en el caso del modelo rojo).

Los comentaristas del subreddit de Google Home parecen estar de acuerdo en general en que la opción roja es desagradable a la vista, pero personalmente me gusta como forma de hacer saber a la gente que está siendo grabada, como un gran botón rojo de "grabar" en tu salón. Sin embargo, es posible que tú pienses lo contrario.

Para mí, el único inconveniente potencial del diseño es la falta de una cubierta física de privacidad en la cámara interior. Esta protegería la lente y el micrófono cuando se desea un momento de intimidad, y es una de las características que más nos gustó al probar la última cámara interior Ring.

Las dos nuevas cámaras de Google grabarán en 2K, mientras que las cámaras Ring equivalentes están limitadas a 1080p, y obtendrás las mismas alertas y notificaciones con tecnología Gemini que con el nuevo timbre Nest.

Una vez más, según Android Headlines, habrá una cantidad limitada de almacenamiento local en caso de que la cámara pierda la conectividad Wi-Fi. Si buscas una cámara que almacene todos tus videos de forma local y te ofrezca un control total sobre ellos, echa un vistazo a nuestra guía de cámaras de seguridad para el hogar sin suscripción.