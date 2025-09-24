Google Home acaba de recibir una importante actualización. Aquí tienes cuatro nuevas funciones que puedes probar ahora mismo

La aplicación Google Home ha recibido una actualización con algunas funciones nuevas muy útiles.

Ahora los usuarios pueden acceder a la nueva función de editor de automatización de Google Home, así como a funciones como los nuevos controles de agua caliente.

Google también se está preparando para un gran evento de lanzamiento de hogares inteligentes el 1 de octubre, en el que se presentará otra actualización de la aplicación junto con nuevos dispositivos.

¿Esperas con emoción Gemini for Home de Google? La compañía lo sabe, por ello, nos está regalando "actualizaciones" en la aplicación Google Home, esta vez se trata de un rediseño.

Google compartió detalles sobre las nuevas funciones que acaba de implementar en la actualización más reciente de la app (versión 3.40), las cuales revisaremos más adelante. La empresa también se está preparando para lanzar una actualización aún mayor (versión 3.41), aunque los detalles de esta se darán a conocer hasta el día del evento Gemini for Home, el próximo 1 de octubre.

Además de las nuevas funciones de Google Home, la aplicación también recibió correcciones de errores para resolver problemas de diseño al configurar dispositivos, así como fallas de accesibilidad al establecer bloqueos.

Junto con la próxima gran actualización de Google Home, se espera la tan anticipada llegada de las funciones de Gemini para hardware de hogar inteligente. También está pendiente el lanzamiento de nuevos dispositivos Google Nest que llevamos años esperando, en especial el rumorado nuevo Google Home Speaker, que se dice tendrá una gran mejora con audio 360.

Como se mencionó, todo se revelará durante el evento Gemini for Home de Google el 1 de octubre, así que por ahora solo podemos especular sobre lo que será anunciado. Lo que sí podemos compartir son las novedades incluidas en la actualización más reciente de Google Home, que ya están disponibles para que las pruebes.

1. Editor de automatización

(Image credit: Future)

Uno de los cambios más notables en la actualización de Google Home es su nuevo editor de automatizaciones, que mejora la interfaz e introduce por primera vez las «condiciones». Ahora puedes añadir condiciones a las automatizaciones, como días de la semana, estado del dispositivo y presencia, lo que, según Google, hace que tus automatizaciones sean "más personales e inteligentes que nunca".

2. Nuevas funciones de control del agua y del termostato

(Image credit: Google)

Google ha mejorado la compatibilidad con los modelos antiguos de Nest Thermostat añadiendo por primera vez controles de agua caliente y funciones de programación. También se han mejorado sus controles ecológicos y las funciones de temperatura exterior, aunque estas funciones solo están disponibles para los usuarios del Reino Unido y la Unión Europea.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

3. Filtros de eventos

(Image credit: Google/Nest)

Ahora los usuarios pueden filtrar eventos directamente desde la vista de eventos de una cámara filtrando tipos de eventos, incluyendo personas, vehículos y otros. Aunque se trata de una nueva incorporación, la opción de filtrar eventos en la pestaña Actividad sigue estando disponible.

4. Favoritos sugeridos

(Image credit: Google)

¿Tienes varios dispositivos registrados en tu aplicación Google Home? La última actualización te permite acceder más fácilmente y de forma rápida a los dispositivos que más utilizas. Si no tienes ningún dispositivo marcado como «favorito», puedes encontrar dispositivos sugeridos en la pestaña Favoritos, que se puede editar en cualquier momento.