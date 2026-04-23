Google acaba de solucionar uno de los mayores problemas de Gemini for Home, recuperando una función que, según los usuarios, "echaban mucho de menos"

Gemini for Home recibirá otra actualización

La función "Conversación continua" ya está disponible para los usuarios del acceso anticipado

Esto significa que no siempre será necesario decir "Hola, Google"

El cambio de Google Assistant a Gemini en los distintos dispositivos domésticos inteligentes de Google no ha sido precisamente fluido, pero hay señales alentadoras de que ahora se está haciendo algo para solucionar los errores más importantes y las funciones que faltaban.

Un ejemplo claro: Google acaba de anunciar que la función "Conversación continua" está llegando a los usuarios que tienen acceso anticipado a Gemini for Home. La función no requiere suscripción y está disponible en todos los idiomas y en todas las regiones, siempre y cuando ya se te haya otorgado la funcionalidad de Gemini for Home.

Como su nombre lo indica, esto significa que puedes tener conversaciones más largas con Gemini y no tendrás que decir "Hey Google" nuevamente si dejas de hablar por unos segundos. Tus dispositivos inteligentes deberían mantener sus LED encendidos para que sepas que siguen escuchando y recordarán el contexto de partes anteriores de la conversación.

El artículo continúa a continuación.

Google afirma que "Conversación continua" es lo suficientemente inteligente como para distinguir entre comandos y otras "conversaciones paralelas", por lo que no se confundirá si de repente le dices a tu perro que se baje del sofá. O al menos, esa es la teoría.

"Funciona de maravilla"

Para comprobar si está disponible para ti, en la aplicación de Google Home, toca tu foto de perfil (arriba a la derecha) y, a continuación, ve a Ajustes de Home > Asistente de voz Gemini for Home > Conversación continua. Ten en cuenta que la disponibilidad de Gemini for Home todavía es limitada.

Anteriormente, había algo similar a la «Conversación continua» disponible con el Asistente de Google en dispositivos inteligentes: aunque el nuevo Gemini es más inteligente en algunos aspectos, los dispositivos con el Asistente de Google podían reconocer instrucciones prolongadas sin necesidad de usar la frase «Hey Google» en cada pausa.

Por lo tanto, los usuarios se han mostrado muy satisfechos con el regreso de la función: los usuarios de Reddit dicen que ha sido «muy incómodo» y "engorroso" usar Google Home sin ella, y que la función se había "echado mucho de menos" desde que Gemini tomó el relevo. Para aquellos que han recibido la actualización, aparentemente "funciona de maravilla".

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Sin embargo, todavía hay muchos comentarios que lamentan que el lanzamiento de Gemini para Home esté tardando tanto, después de haber comenzado en la segunda mitad del año pasado, y que aún haya múltiples problemas que deben solucionarse.

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