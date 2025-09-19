¿El adios de Nest? La misteriosa bocina de Google protagoniza una nueva filtración que apunta a una reorganización en el ámbito de los hogares inteligentes

Es posible que los altavoces inteligentes de Google no sigan llevando la marca Nest por mucho tiempo

Nuevas filtraciones podrían haber revelado los planes de Google para el hogar inteligente

Se habla de un dispositivo aún no anunciado denominado Google Home Speaker

Al parecer, los planes de Google Home Premium están en marcha

Las filtraciones no dejan en paz a Google y esta vez el foco de atención es su nueva oferta de productos para el hogar inteligente, los cuales prometen IA mejorada, especialmente a su próxima bocina/altavoz y una nueva ventaja para Google One.

En primer lugar, el equipo de 9to5Google ha estado investigando el código de la aplicación Google Home en Android y ha encontrado una referencia oculta a algo llamado «Google Home Speaker», quizás un nombre bastante obvio para el próximo altavoz inteligente de Google.

No sabemos mucho más sobre el dispositivo, aparte del nombre, pero se menciona una función de «audio 360». Quizás esto signifique el fin de la marca Nest para estos dispositivos y el regreso a los antiguos nombres de Google Home.

Es posible que ya hayamos visto este altavoz, ya que se observó algo pequeño, redondo y parecido a un altavoz en uno de los clips promocionales utilizados en el evento Made by Google en el que se presentó el Pixel 10, aunque Google no lo mencionó en absoluto.

Google Home Premium

Google One podría incorporar pronto un componente para hogares inteligentes (Image credit: Google)

Otro descubrimiento de 9to5Google en la misma aplicación: hay referencias a los planes «Google Home Premium» y «Google Home Premium Advanced», que presumiblemente son renombramientos de los actuales planes Nest Aware y Nest Aware Plus.

Estas suscripciones te dan acceso a los videoclips grabados en la nube por tus cámaras Nest, así como a algunas alertas más inteligentes (como la capacidad de distinguir entre el ladrido de un perro y la voz de una persona en las notificaciones que recibes).

Según la información vista por 9to5Google, el nivel inferior, Google Home Premium, podría formar parte de ciertas suscripciones a Google One. Este ya es el caso de Nest Aware en el Reino Unido, así que estad atentos a este espacio para conocer las novedades.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Las suscripciones a Google One cuestan a partir de 1,99 $/1,59 £/2,99 AU$ al mes y te ofrecen más almacenamiento en la nube, acceso a herramientas de IA más potentes, descuentos en Google Store y extras como Fitbit Premium.