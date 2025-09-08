Google ha filtrado su próxima línea de cámaras y timbres Nest con Gemini, y ya están apareciendo en las tiendas

Las nuevas cámaras Google Nest Cams y los nuevos timbres Nest Doorbells han comenzado a aparecer en las tiendas, así como en la aplicación Google Home.

Es probable que estos sean la próxima línea de dispositivos Nest que se anunciará en el próximo evento de Google, que tendrá lugar el 1 de octubre.

No hay indicios de un nuevo altavoz inteligente Nest, por lo que es probable que este no se presente hasta el evento.

¿Recuerdas la última vez que Google actualizó su gama de cámaras de seguridad para el hogar y timbres con video? De ser así, que buena memoria, pues han pasado cuatro años, afortunadamente, parece que pronto tendremos nuevos modelos Nest Camera y Nest Doorbell e incluso han aparecido inesperadamente en tiendas, recordemos que su lanzamiento está previsto para el 1 de octubre.

Un usuario de Reddit (véase más abajo) ha visto tres nuevos dispositivos, que descubrió en una tienda Home Depot. Se trata de la Nest Cam Outdoor, la Nest Cam Indoor y el Nest Doorbell en dos colores diferentes.

Aunque no parece haber grandes cambios en el diseño de la nueva serie, el empaque sugiere que una de las principales mejoras será la incorporación de la resolución de video 2K, pero la mejora más significativa será la integración de Nest Cam y Nest Doorbell con Google Gemini.

En cuanto al precio, no sabemos en qué rango de precios se situarán la próxima Nest Cam y el Doorbell, pero es poco probable que los precios que aparecen en la publicación de Reddit mencionada anteriormente se refieran a los nuevos dispositivos, según 9to5Google. Sin embargo, además de las nuevas existencias de Home Depot, estos nuevos dispositivos también se han filtrado en la aplicación Google Home.

Android Authority ha detectado menciones a los nuevos productos Nest en la última versión de la aplicación, lo que refuerza nuestra certeza de que se darán a conocer en el evento de hardware de Google el 1 de octubre. En las imágenes que se muestran a continuación, se ha encontrado la nueva generación de Nest Cams en el proceso de configuración, así como menciones al nuevo Nest Doorbell, pero no se ha visto ningún nuevo altavoz inteligente.

(Image credit: Android Authority)

Uno de los dispositivos que se espera que haga su gran aparición el 1 de octubre es el nuevo altavoz inteligente de Google, que no ha sido renovado desde que Google Nest Audio salió al mercado en 2020. Aunque la próxima generación de altavoces inteligentes de Google no se ha visto en las tiendas junto con los nuevos miembros de la familia Nest, Google lo adelantó muy brevemente durante su evento Made by Google en agosto, cuando compartió que Gemini llegará a todos los productos inteligentes para el hogar de Google.

Google ha estado adelantando su nueva era de hogares inteligentes desde que comenzó a eliminar gradualmente Google Assistant en las pantallas y altavoces inteligentes. Además del anuncio de Gemini for Home, que estará disponible para los usuarios con acceso anticipado el día del lanzamiento, estamos bastante seguros de que por fin tendremos nuevo hardware Nest. Por lo tanto, estaremos atentos a cualquier otro anuncio o filtración a medida que se acerque la fecha de lanzamiento.

