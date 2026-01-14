LEGO NINJAGO cumple 15 años y lo celebra en grande junto a su enorme comunidad

¿Estás listo para celebrar el 15.º aniversario de LEGO NINJAGO? Esperamos que sí, pues Grupo LEGO se complace en adelantar y revelar un año lleno de celebraciones épicas.

Incluyendo sets de LEGO de edición especial, nuevas historias para disfrutar, colaboraciones inesperadas que incluyen nuevas alianzas, emocionantes aventuras digitales en Fortnite® y eventos presenciales que unirán a los fans, tanto veteranos como nuevos, bajo el espíritu de la legendaria cultura ninja.

Cuando LEGO NINJAGO debutó en enero de 2011, fue mucho más que un lanzamiento de producto tradicional. Tras 18 meses de investigación, transformó un concepto simple de ninjas en un universo dinámico, lleno de personajes poderosos, narrativas inmersivas y sets de juego innovadores. La temporada piloto de la serie LEGO NINJAGO en 2011 cautivó a la audiencia, lo que llevó al equipo a expandir aún más la serie. El viaje continuó con el estreno de la película Ninjago en 2017 y entró en una nueva era en 2023 con la introducción de reinos fusionados y dragones fuente.

El plan era que NINJAGO tuviera una duración de solo unos pocos años, pero 15 años después, esta propiedad intelectual de entretenimiento original sigue siendo un éxito rotundo, con una gran base de fanáticos que abarca múltiples grupos de edad. De hecho, NINJAGO cuenta con una de las comunidades de fans más grandes de la marca LEGO. Las historias sobre trabajo en equipo, superación, desarrollo personal y el desbloqueo del verdadero potencial han sido constantes a lo largo de los años tanto en la serie de televisión como en los productos. Ahora, en 2026, la aventura alcanzará nuevas alturas.

Nigel Kong, Jefe de Producto del Grupo LEGO, comentó: “Mientras celebramos los 15 años de LEGO NINJAGO, estamos tremendamente orgullosos de cómo este universo ha evolucionado e inspirado creatividad, resiliencia y aventura en los fanáticos de todo el mundo. También estamos infinitamente agradecidos con nuestra comunidad de fans, que continúa interactuando con el universo de Ninjago. Este aniversario no es solo una celebración para nosotros, sino también para nuestra comunidad de fans. Ya sea que seas un fan de toda la vida o uno nuevo, ¡ahora es el momento de desatar tu lado ninja! 2026 marca el comienzo de una nueva y emocionante era para la franquicia”.

Ninjago como la primera franquicia original de LEGO en aparecer en LEGO Fortnite

El mes pasado, Ninjago ingresó al mundo de LEGO Fortnite por primera vez, invitando a los jugadores a experimentar lo que significa dominar su verdadero potencial en el mundo digital. El lanzamiento presentó una importante actualización de contenido para LEGO Fortnite Odyssey, incluyendo una nueva Isla NINJAGO para que los fans la exploren. Además, transformó a los icónicos personajes de Ninjago en versiones de tamaño real listas para la batalla dentro del popular Fortnite Battle Royale, y se complementó con emoticonos temáticos de Ninjago disponibles en la Tienda de Fortnite. ¡Y esto es solo el comienzo! La historia continuará con una segunda actualización de NINJAGO en 2026, que promete unir aún más a los fanáticos de Ninjago y Fortnite.

(Image credit: LEGO)

Lanzamiento del juego de mesa familiar de LEGO NINJAGO

Como parte de las celebraciones del aniversario, el Grupo LEGO y Asmodee están lanzando un nuevo juego de mesa cooperativo para familias, llamado Ninjago Destiny’s Bounty Adventures. Esta colaboración ofrece a los fans y a las familias una nueva forma de conectarse y disfrutar juntos del universo de Ninjago. El juego está diseñado para unir a amigos y familias, permitiendo a los jugadores formar equipo como Ninjas para defender el icónico barco Destiny’s Bounty de una variedad de villanos. El juego estará disponible a nivel mundial a partir del 30 de julio de 2026.

Colección del 15.º Aniversario de LEGO NINJAGO – diseñada para mayores de 14 años

Los fanáticos podrán disfrutar del Blacksmith, un set lleno de nostalgia y detalles ocultos que hacen referencia al pasado con el set LEGO NINJAGO Herrería Cuatro Armas: 15 Aniversario (71858). Este set de 1,259 bricks se abre para revelar un dormitorio y una fragua repleta de detalles, azulejos decorativos con adhesivos que recrean mini tarjetas coleccionables y el mapa de las armas doradas. El set también incluye 6 minifiguras: Maya, Ray, Nya, Blacksmith Kai, Master Wu, y por primera vez, un Maestro Elemental de Tierra coleccionable en un soporte de exhibición.

El set LEGO NINJAGO Exposición de Personajes Ninja: 15 Aniversario (71866) presenta una impresionante exhibición de la puerta de un monasterio, compuesta por 447 bricks, e incluye 7 icónicas minifiguras de la Temporada 1, además del exclusivo Maestro Elemental de Rayo coleccionable. Este set es el centro de mesa perfecto para exhibir a los queridos héroes ninja y cuenta con detalles como una puerta que se abre, un árbol de cerezo, una sala de té decorada con adhesivos y mucho más.

Por último, los fanáticos pueden celebrar los 15 años de la temática con una versión mejorada del icónico set LEGO NINJAGO Titán Robot de Lloyd: 15 Aniversario (71860), compuesto por 1,293 bricks. Esta figura es una reinterpretación de uno de los sets más emblemáticos de Ninjago e incluye una gran espada junto con un escudo nunca antes visto, que se divide y transforma en un par de alas para poses de batalla dinámicas y personalización. El set incluye 3 minifiguras: Lloyd, Grimfax y un Maestro Elemental de Hielo coleccionable en un soporte de exhibición. Ya está disponible para preordenar en la página oficial.

(Image credit: LEGO)

Narrativas recargadas que llevarán a LEGO NINJAGO al siguiente nivel

Junto con los increíbles sets de aniversario, los fanáticos pueden esperar una audaz nueva era para la serie de televisión y su contenido. Este año, los fans podrán disfrutar de la Temporada 4 de NINJAGO: Dragons Rising, además de la introducción de una narrativa completamente nueva, inesperada y sin precedentes, diseñada para sorprender con giros argumentales inesperados y mantenerlos enganchados.

Celebraciones de NINJAGO en los parques LEGOLAND

Para conmemorar sus 15 años, los parques LEGOLAND® presentarán un evento completamente nuevo y lleno de acción: Celebraciones de NINJAGO. Los visitantes podrán disfrutar de espectáculos en vivo totalmente nuevos, personajes exclusivos con disfraces, increíbles regalos y experiencias prácticas de construcción que darán vida a la historia de Ninjago en los parques. Además, regresarán las populares búsquedas del tesoro y las inmersivas películas en 4D. Los fanáticos también podrán volver a la acción con la querida atracción LEGO NINJAGO - The Ride, ubicada en LEGO NINJAGO World.