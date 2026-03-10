Descubre los mejores sets LEGO para celebrar el "MAR10 Day"
¿Qué mejor forma de celebrar el MAR10 Day que con un set Lego único?
¿Sabías que hoy (10 de marzo) se celebra el MAR10 Day (Día de Mario)? Así como lo lees, y para celebrar este día, ¿qué mejor que un nuevo set Lego Super Mario?
Conoce el Set LEGO Super Mario: Mario Kart – Luigi y Mach 8 (72050)
Sin duda, ¡el regalo más destacado para el DIA DE MAR10! La primera recreación a gran escala con bricks del set LEGO Mario Kart - Luigi & Mach 8, está diseñado para constructores mayores de 18 años. De venta exclusiva en LEGO Stores y LEGO.com, el set cuenta con 2,234 bricks y un precio de 4,299 pesos mexicanos, incluye una figura de Luigi articulada, dirección funcional, escape con llamas giratorias y un soporte de exhibición para ángulos dinámicos en pleno derrape, con la capacidad de hacer rodar el kart hacia adelante fuera del soporte.
Cabe destacar que el set ya está disponible en preventa y a partir del 1 de abril a la venta exclusivamente en LEGO.com, en tiendas LEGO y a través de la aplicación LEGO Insiders (con Apple Pay ya disponible). Pero esta no es la única opción, así que no te pierdas los detalles a continuación:
