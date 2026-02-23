¿Un smartwatch de Meta? Debido al pésimo historial de Meta en lo que respecta a la recopilación de datos sobre bienestar, no me interesa en absoluto

El Moto 360 con un pulgar hacia arriba de Facebook en la pantalla.

Se dice que Meta está reactivando su plan, gestado durante mucho tiempo, de lanzar su propio reloj inteligente. Según un informe publicado por The Information, el proyecto, que se planteó por primera vez en 2021 antes de ser aparentemente archivado, ha resurgido de sus cenizas, y podríamos ver un reloj Meta ya este año.

A primera vista, puedo ver el atractivo: tras descartar la idea de fabricar su propio teléfono inteligente, Meta está apostando fuerte por los dispositivos portátiles, y sus gafas inteligentes Ray-Ban Meta Gen 2 y Oakley Meta Vanguard están siendo un auténtico éxito este año.

Meta ya ha lanzado una «banda neural» diseñada para funcionar como una especie de controlador para las gafas, leyendo la actividad muscular, y las gafas Oakley Meta Vanguard ya se integran con los mejores relojes Garmin. De aquí a que Meta fabrique su propio reloj inteligente completo y cree un ecosistema cohesionado de dispositivos portátiles hay un paso.

Sin embargo, aunque pueda tener sentido para Meta desde el punto de vista empresarial y para los usuarios de gafas inteligentes desde el punto de vista de la usabilidad, necesitaría mucho más para convencerme antes de ponerme un dispositivo diseñado por Meta para leer mis datos biométricos, de salud y de ubicación.

Meta construyó su imperio sobre la base de una recopilación de datos poco transparente, reuniendo toda la información que podía a través de medios tanto transparentes como opacos, y no me refiero solo a Facebook; durante años ha estado recopilando información de consultorios médicos y aplicaciones de seguimiento de la salud sin nuestro conocimiento ni permiso expreso, recopilando datos sobre todo, desde recetas médicas y citas con el médico hasta ciclos menstruales. También ha estado monetizando esta información.

El sórdido pasado de Meta en materia de datos de "salud"

En 2019, se descubrió que la aplicación de seguimiento del ciclo menstrual Flo enviaba información a Meta (entonces Facebook), incluida información confidencial como la fecha del último periodo de la usuaria. Aunque técnicamente la información estaba despersonalizada, ya que se habían eliminado los nombres y otros identificadores, cada cuenta también contiene un número de identificación publicitaria único del dispositivo, que no se eliminó. Todos los teléfonos tienen uno de estos números, que existe tanto en los dispositivos Apple como en los Android para ayudar a los anunciantes a mostrar anuncios relevantes.

Utilizando este número publicitario, era posible conectar las cuentas de Flo y Facebook de una usuaria, y mostrarle anuncios basados, en parte, en sus datos de fertilidad, que se introducían en el sofisticado algoritmo publicitario de Facebook.

Meta fue llevada a los tribunales por este motivo en 2021 y, en 2025, se determinó que había infringido la Ley de Invasión de la Privacidad de California, y un tribunal dictaminó que Meta había espiado intencionadamente a los usuarios de Flo. A pesar de la sentencia, aún no se ha impuesto ninguna sanción.

En 2022, se presentó otra demanda sobre Meta Pixel, un código integrado en sitios web de todo el mundo que ayuda a los propietarios de sitios web a rastrear la actividad, incluidos los sitios web de hospitales.

Pixel enviaba información a Meta desde el Hospital Médico de la Universidad de Cleveland cada vez que los pacientes programaban una cita. Esto incluía datos muy confidenciales sobre medicamentos recetados, diagnósticos de enfermedades, interrupciones de embarazo... todo se enviaba a Meta. Muchos otros hospitales y servicios médicos utilizan la herramienta Meta Pixel, por lo que es probable que esto ocurriera, y tal vez siga ocurriendo, en otros lugares.

Eliminando al intermediario

Estos son solo dos ejemplos; hay más que conocemos y probablemente otros que desconocemos. Meta, al igual que Google, Amazon y otros gigantes tecnológicos, se dedica principalmente a la vigilancia masiva y, en segundo lugar, a la fabricación de dispositivos interesantes, y todos hemos aceptado esto como el precio que hay que pagar por vivir en el siglo XXI y utilizar estos servicios omnipresentes. No obstante, podemos y debemos exigir más a estas empresas.

Para obtener información sanitaria que los usuarios de sus servicios podrían no querer facilitar voluntariamente, Meta ha tenido que recurrir al tipo de trucos revelados en las demandas mencionadas anteriormente. Un reloj inteligente es la forma perfecta de eliminar a los intermediarios y conseguir que las personas compartan de forma gratuita sus datos sensibles e íntimos sobre su salud y su ubicación.

¿Qué podría hacer Meta con este tipo de información? En realidad, todo lo que quiera, desde mostrarte anuncios hasta entregarla al gobierno de Estados Unidos. Hay ciertas garantías que Meta podría ofrecer para avanzar hacia la transparencia: empresas como Apple y Oura ofrecen garantías de procesamiento en el dispositivo y cifrado de extremo a extremo, y prometen resistirse a los intentos de las autoridades de acceder a tus datos. Meta podría seguir ese camino, pero, como descubrieron los usuarios de Flo cuando se les prometió que sus datos se despersonalizarían antes de compartirlos, siempre hay una forma de eludir las restricciones.

Meta ha demostrado una y otra vez que no se le pueden confiar los datos confidenciales de los usuarios y, por lo tanto, su reloj inteligente tendría que ser algo realmente especial, y seguro, para que yo lo recomendara.

