Un futuro Apple Watch podría estrenar un marco de cristal con controles táctiles

Un futuro Apple Watch podría estrenar un marco de cristal sensible al tacto

El informe procede de un filtrador chino en Weibo

Parece basarse en una patente de Apple publicada esta semana

¿Un Apple Watch con marco de cristal y controles táctiles? Parece que se trata de una innovación en la que la marca está trabajando.

¿Qué opinas de que Apple planea sustituir el chasis y los botones físicos por un marco de cristal táctil, según los nuevos informes?

La posibilidad de un Apple Watch con marco de cristal e interacción táctil ha sido difundida en la red social china Weibo por el filtrador Instant Digital, concretamente en el contexto de que un Apple Watch totalmente de cristal podría llegar antes que un rumoreado iPhone totalmente de cristal.

Sin embargo, el momento de la filtración y su proximidad sugieren que esta información procede en realidad de una patente de Apple publicada el 27 de marzo y descubierta por primera vez por Patently Apple.

La patente, vista por TechRadar y creativamente apodada "dispositivo electrónico wearable con carcasa de cristal" parece indicar que Apple está considerando un futuro en el que sus mejores modelos de Apple Watch tengan una carcasa de cristal y una pared lateral con sensibilidad táctil, en lugar de un chasis de titanio o aluminio.

Esto es lo que sabemos.

El futuro de Apple Watch con marco de cristal

Patent images include touch buttons housed in the glass exterior. (Image credit: Apple / USPTO)

La patente se refiere a un dispositivo portátil con una carcasa de vidrio que abarca tanto la pantalla del Apple Watch como "una pared lateral que se extiende desde la pared frontal". Esencialmente, la parte frontal y los lados del reloj estarían hechos de vidrio.

No solo se vería bastante bien, sino que permitiría a Apple convertir las paredes laterales del Apple Watch en una pantalla táctil y evolutiva que podría mostrar información y recibir entradas táctiles.

El beneficio, por supuesto, sería que la información y las entradas podrían cambiar según el contexto. Por ejemplo, si estuvieras utilizando un cronómetro, los botones táctiles en los lados podrían ofrecer funciones de inicio y detención. Si cambias a escuchar música, estos botones podrían mostrar opciones para pausar o saltar canciones.

Esta es solo una posible iteración de un futuro Apple Watch que probablemente esté a años de distancia, así que no esperes un Apple Watch Ultra 3 o Series 11 completamente de vidrio en septiembre.

Apple también ha patentado un Apple Watch con una pantalla doble plegable y cámaras, y un informe reciente de Mark Gurman de Bloomberg sugiere que la compañía está considerando agregar cámaras al dispositivo para convertirlo en un wearable impulsado por IA que pueda contextualizar el mundo que te rodea.

Para mí, la idea de un ajuste de diseño más sutil con vidrio sensible al tacto parece un poco más refinada que agregar una cámara al Apple Watch, pero no hay razón para que Apple no haga ambas cosas en algún momento.

Naturalmente, por supuesto, existe la posibilidad de que esta patente nunca se materialice y se quede solo como una idea en papel.

Más inmediatamente, sabemos que Apple planea agregar algún tipo de monitoreo de presión arterial a sus modelos más premium de 2025. Mientras tanto, quienes esperan el Apple Watch SE 3 pueden esperar un rediseño plástico bastante significativo, lo que ha estado causando dolores de cabeza en el diseño de Apple, según los últimos informes.