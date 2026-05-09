Tu próximo Samsung Galaxy Watch podría "reducir drásticamente" el riesgo de sufrir lesiones gracias a esta ingeniosa función

Una nueva investigación sugiere que los relojes inteligentes podrían predecir los desmayos

Esto te daría tiempo para minimizar el riesgo de una caída

La investigación fue encargada por Samsung

La mayoría de las veces, los desmayos ocurren de improviso, dejando solo una fracción de segundo para que alguien te sostenga antes de que comiences a caer al suelo. Pero, ¿y si tu reloj inteligente pudiera alertarte de la probabilidad de que un desmayo sea inminente antes de que realmente ocurra? Suena a ciencia ficción, pero algún día podría hacerse realidad.

Esa es la idea detrás de un artículo de investigación clínica encargado por Samsung, que concluye que podría ser posible que un dispositivo portátil te advierta de que corres el riesgo de desmayarte minutos antes de que suceda. Eso te daría potencialmente tiempo para llegar a un lugar más cómodo —como un sofá— para que la pérdida repentina de conciencia no te haga caer de bruces sobre el piso duro.

En el estudio, investigadores del Hospital Gwangmyeong de la Universidad Chung-Ang en Corea del Sur afirmaron que el Galaxy Watch 6 de Samsung podría predecir el síncope vasovagal (una afección que puede provocar desmayos) hasta cinco minutos antes de que ocurra.

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¿Por qué el Galaxy Watch 6? Bueno, cuenta con un sensor de fotopletismografía (PPG) que monitorea tu frecuencia cardíaca. Los investigadores lo utilizaron para monitorear la variabilidad de la frecuencia cardíaca de los sujetos de prueba y luego introdujeron los datos resultantes en un algoritmo de inteligencia artificial (IA). Este, a su vez, buscó patrones que surgían justo antes de que las personas se desmayaran.

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(Image credit: Samsung)

El síncope vasovagal es una afección común. De hecho, «hasta el 40 % de las personas sufre un síncope vasovagal a lo largo de su vida, y un tercio de ellas presenta episodios recurrentes», afirmó el profesor Junhwan Cho, del Departamento de Cardiología del Hospital Gwangmyeong de la Universidad de Chung-Ang. Si un reloj inteligente pudiera ayudar a minimizar el riesgo de caídas derivadas de esta afección, eso supondría un beneficio enorme para muchas personas.

De hecho, como señaló el profesor Cho, «una alerta temprana podría dar a los pacientes tiempo suficiente para ponerse en una posición segura o pedir ayuda, lo que reduciría drásticamente la incidencia de lesiones secundarias».

Si bien los resultados de este estudio son prometedores, vale la pena señalar que esta función de predicción de desmayos aún no está disponible en ninguno de los mejores relojes inteligentes de Samsung. En cambio, se trató más bien de una prueba de concepto de la idea de que un dispositivo portátil puede predecir un episodio de desmayo con anticipación.

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Pero dado que el sensor PPG ya está integrado en muchos de los relojes inteligentes de Samsung, no es descabellado imaginar que una función como esta aparezca en una versión futura de los dispositivos de la empresa. Muchos de los mejores relojes inteligentes del mercado —incluidos el Apple Watch Ultra 3 y el Garmin Fenix 8— también cuentan con sensores PPG, lo que significa que, en teoría, esta función podría aparecer en algunos otros dispositivos en el futuro.

Dicho esto, serán necesarias más pruebas clínicas y la aprobación de las autoridades reguladoras antes de que todo esto se haga realidad. Sin embargo, cuando —o si— eso ocurra, podría evitarte una caída grave con tiempo de sobra.

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