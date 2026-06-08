¿Tu Apple Watch será compatible con watchOS 27? Apple acaba de eliminar discretamente 6 relojes de la generación actual de la lista de dispositivos compatibles con la actualización, incluidos los modelos Ultra y SE

Otra WWDC, otra ronda de sistemas operativos. La presentación de la WWDC 2026 de este año ha estado repleta de funciones muy avanzadas basadas en IA, encabezadas por una versión renovada de Siri diseñada para funcionar en todo el ecosistema de Apple; pero estas funciones avanzadas necesitan dispositivos capaces de ejecutarlas.

Dado que Apple actualiza su software cada año, a los usuarios de versiones anteriores de los mejores iPhones, MacBooks y, por supuesto, los mejores Apple Watches les preocupa que su tecnología antigua no reciba la nueva actualización y, por lo tanto, que el soporte oficial para ella termine.

Aunque no se mencionó la compatibilidad en el discurso de apertura de este año, el sitio web oficial de Apple confirma que seis relojes que admiten watchOS 26 no podrán actualizar a watchOS 27, presumiblemente porque esos modelos no pueden manejar la nueva IA de Siri.

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Estos son los relojes que seguirán siendo compatibles cuando watchOS 27 llegue a finales de este año:

¿Qué relojes recibirán watchOS 27?

La lista completa de modelos compatibles es la siguiente:

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch SE 3

Estos son los modelos más recientes que no son compatibles con watchOS 27:

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra

Apple Watch SE 2

Los modelos Apple Watch Series 6, 7, 8 y 9 —este último con solo tres años de antigüedad— no aparecen en la lista de dispositivos compatibles de Apple. Los usuarios que tengan estos relojes solo podrán recibir actualizaciones básicas de seguridad y mantenimiento en el futuro.

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El Apple Watch Ultra de primera generación —que solo tiene cuatro años y que, recordemos, era un producto bastante premium— y el Apple Watch SE 2 también están incluidos en esta lista.

Esto será un duro golpe para muchos usuarios. Tradicionalmente, Apple ha dejado de dar soporte a los relojes después de unos seis años, no tres; para poner esto en contexto, el watchOS 26 del año pasado era compatible con el Apple Watch Series 6, que se lanzó originalmente en 2020.

Los usuarios del Apple Watch Ultra de primera generación también estarán increíblemente furiosos: gastar 799 $ / 849 £ / 1229 AU$ en un reloj que solo tuvo soporte durante cuatro años se considerará una jugada muy abusiva por parte de Apple, y puede alejar a algunos clientes hacia competidores como Garmin. Después de un emocionante discurso en la WWDC para los fanáticos de la IA, esta noticia dejará un mal sabor de boca.

Las funciones principales de todos los relojes mencionados seguirán funcionando, aunque los usuarios se encontrarán con problemas a medida que los relojes lleguen al final de su vida útil. Por ejemplo, es posible que no puedas actualizar las aplicaciones diseñadas para funcionar con las últimas funciones del software.

La Serie 10 es ahora el reloj más antiguo en recibir nuevas versiones de watchOS.

¿Cómo descargar la versión beta de watchOS 27?

Si tienes un reloj compatible y no puedes esperar hasta septiembre para probar todas las nuevas funciones, puedes inscribirte en la prueba beta del último sistema operativo de Apple. Para ello, deberás registrarte en el programa beta de Apple, lo cual puedes hacer en el portal para desarrolladores de Apple aquí para la versión beta para desarrolladores, o bien esperar hasta la versión beta pública del próximo mes, que es lo que la mayoría de los usuarios preferirá hacer. Recuerda hacer siempre una copia de seguridad de tus dispositivos antes de hacerlo.

En tu iPhone, ve a Ajustes > General > Actualización de software > Actualizaciones beta y ejecuta la actualización de software cuando esté disponible.

Una vez instalada la actualización, puedes ir a la app Watch en tu teléfono y seguir un camino similar: Mi reloj > General > Actualización de software > Actualizaciones beta, ingresa tu código de acceso y listo.

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