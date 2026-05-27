Según un nuevo informe, el entrenador de salud con IA de Apple, que compite con Fitbit Air, se ha retrasado, lo cual es una mala noticia para los fans fitness

Al parecer, el asistente de salud de Apple basado en IA se ha retrasado

Ahora no se espera que esté disponible hasta "más adelante en el ciclo de actualizaciones de iOS 27"

La noticia proviene de un nuevo informe de una fuente fiable

El evento WWDC de Apple está a la vuelta de la esquina, lo que significa que podemos esperar una gran cantidad de anuncios de software por parte del gigante tecnológico el 8 de junio. Una de las cosas que más ilusionaba a los fans de los mejores Apple Watches era el tan rumoreado entrenador de salud con IA de Apple —pero un nuevo informe acaba de echar un jarro de agua fría sobre esas expectativas.

Según el periodista de Bloomberg Mark Gurman, el entrenador de salud con IA de Apple —aparentemente conocido como «Proyecto Mulberry» dentro de la empresa— podría no presentarse en la WWDC después de todo. Esto será un golpe para cualquiera que esperara con ansias esta función, pero no todo es pesimismo.

Rumores anteriores han sugerido que Apple está desarrollando un asistente de IA capaz de analizar tus métricas de fitness e identificar áreas clave de mejora, para luego ofrecerte consejos y planes que te ayuden a alcanzarlas. Otra función podría consistir en utilizar las cámaras de tu dispositivo para monitorear tus entrenamientos y darte consejos para mejorar tu postura y rendimiento.

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Sin embargo, Gurman afirma que este entrenador de fitness no se presentará en la WWDC. En cambio, el reportero ahora no espera que ninguna de las funciones del Proyecto Mulberry llegue hasta «más adelante en el ciclo de actualización de iOS 27», lo que supone un retraso significativo para las herramientas de salud que se barajan.

Los rivales siguen avanzando

(Image credit: Future)

Esta noticia llega después de que Gurman informara anteriormente de que el Proyecto Mulberry se había «redimensionado», y que la empresa tenía previsto integrar sus funciones en sus herramientas existentes en lugar de ofrecer una aplicación independiente. Sin embargo, ni siquiera ese retraso y esa reestructuración bastaron para que la función estuviera lista para la WWDC, al menos según Gurman.

Esto contrasta marcadamente con el Fitbit Air y su aplicación complementaria Google Health, que cuenta con un Google Health Coach basado en IA que recopila tus métricas de salud, datos de sueño, ingesta nutricional, registros médicos y más para crear un plan personalizado que te ayude a sentirte más saludable, dormir mejor y mucho más. Mientras que la iniciativa de Google se ha implementado en todo el mundo, la de Apple no se ve por ningún lado.

Aun así, Gurman tiene algunas noticias más positivas para los aficionados al fitness que viven en el ecosistema de Apple. Por un lado, cree que watchOS 27 traerá un mejor seguimiento de la frecuencia cardíaca, lo que podría convertir al Apple Watch en un monitor de actividad física aún mejor para quienes necesitan estas funciones.

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Además, se espera que Apple renueve su aplicación Salud en la WWDC, y aunque Gurman dijo que el entrenador de fitness con IA se ha pospuesto, no mencionó retrasos similares para esta renovación de Salud. Eso podría significar que la aplicación se vuelva un poco más útil este verano, incluso si el Proyecto Mulberry no aparece por ningún lado.

En cualquier caso, esperamos que las mejoras en las funciones de fitness de Apple no tarden demasiado en llegar. Dado que las empresas de la competencia siguen avanzando con sus propios indicadores y análisis personalizados, Apple tiene mucho trabajo por delante para ponerse al día en este ámbito.

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