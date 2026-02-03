Los smartwatches Amazfit acaban de incorporar dos nuevas funciones que los hacen aún más atractivos

La aplicación Runna se está integrando en los relojes Amazfit.

La aplicación Zepp de Amazfit también tiene un diseño renovado y un nuevo sistema de insignias.

Por ahora, los cambios se aplicarán a los modelos Amazfit Balance 2 y T-Rex 3 Pro.

A pesar de no ser la marca más conocida del mercado, Amazfit fabrica algunos de los mejores relojes para correr económicos del mercado, y si estás pensando en comprar uno, ahora es un buen momento, ya que la marca acaba de lanzar dos novedades que lo convierten en una opción aún mejor para los aficionados al fitness que cuidan su presupuesto.

La primera es que la popular aplicación Runna acaba de añadir compatibilidad con los relojes Amazfit. Runna es una de las mejores aplicaciones de fitness que existen, con impresionantes herramientas de análisis y una gran comunidad a la que unirse, por lo que poder disfrutarla en tu reloj Amazfit supone una ventaja significativa.

En concreto, la colaboración entre las dos empresas significa que los usuarios podrán sincronizar los entrenamientos de Runna con la aplicación Zepp de su reloj Amazfit y, a continuación, enviar las actividades completadas a Runna, lo que significa que la conexión funciona en ambos sentidos. La integración se está implementando con los dispositivos Amazfit Balance 2 y T-Rex 3 Pro, pero se espera que otros productos sean compatibles en el futuro.

Runna ha dado a los usuarios de Amazfit algunos consejos sobre cómo aprovechar al máximo las nuevas funciones. Además, ten en cuenta que, por el momento, solo podrás sincronizar los entrenamientos de running, y habrá que ver si en el futuro se añade compatibilidad con otros tipos de entrenamiento.

Una nueva capa de pintura

(Image credit: Future)

Esa no es la única mejora que se avecina para los relojes Amazfit, ya que la empresa también ha anunciado que su aplicación Zepp va a sufrir un importante cambio de imagen gracias a una interfaz renovada y un nuevo sistema de insignias diseñado para ayudarte a mantenerte al día con tus objetivos de salud y fitness.

Los cambios llegan con la versión 10 de la aplicación Zepp, disponible para iOS. Los usuarios han notado que se ha implementado una nueva interfaz, con una pantalla de inicio reorganizada y secciones más diferenciadas para tus actividades, métricas, planes de entrenamiento y mucho más. El rediseño también incluye una gama más amplia de colores, así como un aspecto más moderno para la aplicación.

Además de la interfaz renovada, la aplicación Zepp cuenta con una nueva pestaña de insignias que tiene como objetivo introducir un elemento de gamificación en tu entrenamiento físico. Las insignias se otorgan por alcanzar marcas personales, objetivos a largo plazo, logros y retos, y también puedes ver las insignias que aún no has desbloqueado. El objetivo parece ser recompensarte por mantenerte activo y animarte a continuar con tu progreso físico a lo largo del tiempo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Con estos dos grandes cambios, la integración de Runna y el nuevo diseño de la aplicación Zepp, los usuarios de Amazfit han recibido un par de funciones muy bienvenidas que deberían ayudar a mejorar su experiencia. Y dado que Runna afirma que está «trabajando activamente con Amazfit para ampliar la sincronización de los entrenamientos a otros dispositivos», es posible que se produzcan más cambios en el futuro.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.