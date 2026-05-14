Los relojes para ultrarunning de bajo costo de Amazfit llegan al mercado apenas un día después de que Garmin presentara sus nuevos modelos.

Amazfit ha lanzado el reloj inteligente Cheetah 2 Ultra

Está diseñado para corredores de trail y aficionados al ultramaratón

Llega justo un día después de los nuevos dispositivos portátiles económicos de Garmin

Amazfit ha logrado hacerse un hueco como una popular marca de dispositivos portátiles a precios accesibles, y sus dispositivos suelen aparecer en nuestra lista de los mejores relojes inteligentes económicos que se pueden comprar.

Ahora, la empresa ha lanzado una nueva propuesta, y lo hace pisándole los talones a un nuevo reloj Garmin a precio reducido que apunta exactamente al mismo público.

El nuevo producto de Amazfit se llama Cheetah 2 Ultra, y la empresa lo describe como «un instrumento especializado para corredores de trail que miden el éxito en la elevación, el terreno impredecible y las horas que pasan en movimiento».

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Viene con bisel, marco y tapa trasera de titanio de grado 5; una pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas que alcanza hasta 3000 nits de brillo máximo y cuenta con un panel de cristal de zafiro resistente a los rayones; hasta 33 horas de duración de la batería en el modo Trail Running y hasta 30 días de autonomía en modo normal; y posicionamiento de doble frecuencia con seis satélites para un seguimiento GPS preciso.

Si te vas fuera de la carretera y necesitas indicaciones, encontrarás una planificación de rutas a todo color que, según Amazfit, viene con «velocidades de renderización 2,5 veces más rápidas y velocidades de actualización 12 veces más rápidas que antes». También hay métricas de entrenamiento y rendimiento mejoradas, integraciones ampliadas con terceros y más.

Y el Cheetah 2 Ultra no es la única novedad de Amazfit. La empresa también ha actualizado recientemente el firmware de su reloj T-Rex Ultra 2 para ofrecer zonas de frecuencia cardíaca y datos de puntos de referencia, lo que te ayudará mejor cuando estés entrenando, compitiendo o simplemente saliendo a correr tranquilamente.

Una amplia gama de relojes nuevos

(Image credit: Amazfit)

Amazfit suele posicionar sus dispositivos en el segmento más asequible del mercado, pero con el precio de 599,99 dólares del Cheetah 2 Ultra, la empresa demuestra que no teme competir con rivales de gama media.

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Curiosamente, el anuncio llega justo un día después de que Garmin revelara una nueva gama de relojes inteligentes asequibles, incluyendo el Forerunner 70, el Forerunner 170 y el Forerunner 170 Music. El primero tiene un precio de 219,99 £ / 399 AU$ (unos 300 $), y con el más caro (el Forerunner 170 Music) a 299,99 £ / 549 AU$ (alrededor de 400 $), Garmin parece dispuesta a demostrar que aún puede fabricar excelentes relojes inteligentes económicos del tipo al que los clientes de Amazfit podrían estar acostumbrados.

También es interesante señalar que, mientras que el Amazfit Cheetah 2 Ultra está dirigido directamente a corredores de larga distancia y competidores de ultramaratones, el predecesor del Garmin Forerunner 70 —el Forerunner 55— lo llevaba Sabastian Sawe cuando batió el récord de menos de dos horas en el Maratón de Londres en abril de este año.

Así que, si lo tuyo es el running de larga distancia, ambos relojes deberían estar en tu radar. Solo depende de ti decidir cuál se adapta mejor a tu presupuesto.

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