Los datos del Amazfit Cheetah 2 Pro revelan cómo Josh Kerr acaba de romper el récord mundial de la milla, que se mantenía desde hace 27 años

El atleta Josh Kerr acaba de batir el récord mundial de la milla

Lo logró mientras llevaba puesto el reloj inteligente Amazfit Cheetah 2 Pro

Amazfit ha publicado los datos de la carrera en la que se batió el récord

¿Qué se necesita para correr una milla en un tiempo récord mundial? Tras el reciente logro del atleta escocés Josh Kerr, quien batió el récord mundial con un tiempo de 3:42.66, Amazfit ha publicado una gran cantidad de datos directamente de la pista, y en ellos se pueden encontrar algunas revelaciones fascinantes.

Quizás el dato más impresionante que surge de la carrera de Kerr, registrada con un Cheetah 2 Pro, es la notable consistencia en sus tiempos parciales. Sus cuatro vueltas registraron tiempos de 55,3, 55,8, 55,4 y 54,9 segundos, con solo 0,9 segundos de diferencia entre la vuelta más rápida y la más lenta. De hecho, su vuelta más rápida fue la última, lo que le ayudó a cruzar la meta y hacerse con el récord mundial, que se había mantenido intacto durante 27 años.

Aún más llamativos fueron los tiempos de Kerr en los tramos de 200 metros, que oscilaron entre 24,7 y 24,9 segundos —una diferencia de apenas 0,5 segundos entre el primero y el último—. Con una velocidad promedio de 26 km/h, superó holgadamente los 24,1 km/h necesarios para correr una milla en cuatro minutos.

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Kerr promedió 194 pasos por minuto durante la carrera, y su frecuencia cardíaca alcanzó un máximo de 188 latidos por minuto alrededor de los 400 metros. En ambos casos, las mediciones aumentaron bruscamente al inicio de la carrera, se estabilizaron en la parte media y luego volvieron a dispararse cuando Kerr aceleró para un final rápido.

Proyecto 222

(Image credit: Future / Paul Hatton)

La información proviene del Amazfit Cheetah 2 Pro que Kerr usó durante la carrera en la que se proclamó ganador.

Este dispositivo nos impresionó cuando lo evaluamos, y destacamos sus funciones precisas y su «batería excepcional», características que lo convierten en uno de los mejores relojes para correr que se pueden comprar. Y si es lo suficientemente bueno para poseedores de récords mundiales como Kerr, tal vez también merezca un lugar en tu muñeca.

El récord anterior de una milla —establecido por Hicham El Guerrouj y que se situaba en 3:43.13— se hab&ia