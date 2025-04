La detección de la apnea del sueño del Galaxy Watch de Samsung podría recibir un gran impulso de IA próximamente

Samsung no quita el dedo del renglón con sus planes de llevar nuevas e impresionantes funciones de apnea del sueño a la gama Galaxy Watch, las cuales vayan más allá de la detección. ¿Cómo planea hacerlo? Con la integración de IA, a continuación más detalles.

Anunciado el 8 de abril, Samsung se ha asociado con la Universidad de Stanford y Stanford Medicine para llevar a cabo un proyecto de investigación sobre "una solución de salud innovadora basada en la función de apnea obstructiva del sueño de Samsung".

Samsung dice que el estudio está diseñado «para explorar posibles formas de mejorar aún más la función de apnea del sueño de Samsung para apoyar mejor la salud del sueño a través de intervenciones oportunas.»

