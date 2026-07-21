Garmin reveló por accidente el precio de su rival del Fitbit Air, pero las imágenes filtradas generan muchas dudas

Alguien encontró los precios del Cirqa, aún no lanzado, en el sitio web de Garmin.

Al parecer, también aparecieron dos imágenes diferentes del rival del Fitbit Air.

Sin embargo, estas imágenes parecen sospechosas y podrían ser falsificaciones creadas con inteligencia artificial.

El Garmin Cirqa se ha convertido prácticamente en un secreto a voces dentro del mundo de los wearables. Las filtraciones sobre este rival del rumoreado Fitbit Air, que no cuenta con pantalla, han aparecido con frecuencia, incluso en el propio sitio web de Garmin. Y todo indica que la compañía volvió a ser la responsable de otra filtración, ya que surgieron nuevos datos confidenciales, incluyendo precios internacionales y supuestas imágenes del producto, aparentemente provenientes de Garmin.

Empecemos por el precio. La información parece provenir de los sistemas internos de Garmin y señala que el Cirqa tendrá un precio de 199.99 dólares en Estados Unidos, 179 libras esterlinas en Reino Unido y 199 euros en Europa. Esto lo coloca muy por debajo del precio rumoreado de 500 dólares que circuló a principios de este año.

El precio fue descubierto inicialmente por usuarios de Reddit, quienes utilizaron un número de parte (010-04675-00) incluido en una imagen filtrada que supuestamente mostraba detalles de la Cirqa Smart Band. Posteriormente, introdujeron ese número en el sitio web de Garmin mediante la siguiente dirección: AQUÍ.

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La consulta devuelve información sobre el dispositivo filtrado, incluyendo un precio de 199.99 dólares. Como explicó el usuario de Reddit: "Esa respuesta proviene directamente de buy.garmin.com. No es una caché de Google, un listado de un minorista ni una captura archivada." Esto da mucho más peso a la filtración que si únicamente se tratara de una imagen.

Como prueba, también introdujeron otro número de parte (010-99999-99), el cual devolvió un error. Esto sugiere que la información filtrada no es un resultado genérico que aparece con cualquier número con formato de producto de Garmin.

Además, al modificar ligeramente el número de parte también aparecieron otras variantes del mismo dispositivo, las cuales, según otro usuario de Reddit, podrían corresponder a diferentes tamaños y colores de correa.

Imágenes dudosas

Al parecer, el Garmin Cirqa buscará competir con dispositivos portátiles sin pantalla como el Fitbit Air de Google. (Image credit: Google)

También han estado circulando imágenes que supuestamente muestran el Garmin Cirqa. Sin embargo, los usuarios no tardaron en señalar lo sospechosas que parecían las fotos, sugiriendo que podrían haber sido generadas por inteligencia artificial (IA).

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Una de ellas afirmaba mostrar el Cirqa en una aplicación de Garmin, mientras que la otra parecía una imagen de marketing (vía the5krunner). Sin embargo, los dispositivos se veían muy diferentes entre sí, con características y diseños distintos en los dos productos, lo que sugiere que uno (o ambos) de ellos era falso.

La información sobre el precio es más confiable porque proviene directamente de Garmin y no de un usuario cualquiera en Reddit. Puedes ingresar el número de pieza en la URL mencionada anteriormente y comprobarlo por ti mismo si quieres verificarlo, lo que sugiere que Garmin tal vez esté incorporando el Cirqa a sus bases de datos antes de un lanzamiento inminente.

Sin embargo, por ahora no está claro cuándo será exactamente ese lanzamiento. No obstante, cuando llegue, podríamos ver por fin en el mercado una competencia muy necesaria para el Fitbit Air.

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