Garmin ha añadido soporte para Google Maps en sus wearables

Esto le da direcciones giro a giro en su muñeca

La actualización le permite encontrar su camino sin necesidad de utilizar su teléfono

¿Eres de los que les gusta salir a explorar, pero odian tener que consultar su smartphone para obtener indicaciones y no perderse en el camino? De ser así, esto te interesa pues la experiencia de navegación llega a un nuevo nivel.

Así como lo lees, si tienes un wearable Garmin, no tendrás que preocuparte por eso, ya que Garmin acaba de añadir Google Maps a la tienda de aplicaciones de su rastreador de fitness. La idea es que recibas indicaciones giro a giro en tu muñeca, lo que te permitirá guardar el teléfono en el bolsillo o en el bolso.

Es compatible con modelos populares como los smartwatches Venu 3, Vivoactive 5 y Fenix 8 de Garmin, entre muchos otros (puedes encontrar la lista completa de modelos compatibles al final de este artículo).

En un comunicado, Susan Lyman, Vicepresidenta de Ventas al Consumidor y Marketing de Garmin, dijo: "Ya sea explorando una nueva ciudad, trazando el mapa de una carrera o paseando casualmente en bicicleta con amigos, la aplicación Google Maps en la tienda Connect IQ mantendrá a los usuarios en la dirección correcta".

Y añadieron: "Las notificaciones giro a giro cambiarán las reglas del juego para aquellos que quieran tener las manos libres y llevar el teléfono en el bolsillo".

Indicaciones rápidas en la muñeca

Garmin afirma que esto beneficiará tanto a los peatones como a los aficionados al fitness. Para los peatones, el dispositivo Garmin vibrará suavemente cuando te acerques a una curva. Si pulsas la aplicación, te mostrará las tres curvas siguientes.

Si quieres salir a correr o montar en bici, puedes seguir midiendo tu forma física mientras recibes indicaciones de Google Maps. Una vez que hayas terminado, puedes sincronizar tus datos de actividad desde Garmin Connect con aplicaciones de salud y fitness de terceros para Android mediante Google Health Connect.

Garmin no es la primera empresa que implementa una función de este tipo, pero es una adición bienvenida. Mi Apple Watch ofrece una funcionalidad similar a través de la aplicación Apple Maps, y es perfecta para cuando necesito obtener direcciones sin tener que sacar el teléfono cada vez. Me parece ideal no sólo cuando salgo a correr, sino también cuando estoy en una ciudad ajetreada y quiero tener el teléfono a buen recaudo.

Si la última actualización de Garmin te resulta útil, puedes descargar la aplicación Google Maps en la tienda Garmin Connect IQ Store, donde está disponible de forma gratuita.

