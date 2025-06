Garmin Venu X1: el smartwatch que combina estilo, salud y batería duradera

¡Es oficial! Garmin anuncia la llegada del nuevo Venu X1 a México, se trata del smartwatch con la pantalla más grande de la marca hasta el momento, además, un diseño ultradelgado y una duración de batería de hasta 8 días.

Por si fuera poco, el Venu X1 combina funciones prácticas en un smartwatch con materiales ligeros, avanzadas herramientas de salud y bienestar y como lo mencionamos ateriormente, hasta 8 días de duración de la batería. Ya sea que vayas a entrenar, recuperarte o explorar, confía en este smartwatch para acompañarte en cada paso.

Pero no te preocupes, no es todo, así que no te pierdas las principales características a continuación:

(Image credit: Garmin)

Pantalla más grande y carcasa más delgada: Consulta tus datos en una brillante pantalla AMOLED de 2" con nuestra carcasa más delgada de solo 8 mm y un lente de zafiro resistente a rayaduras. Disfruta de la comodidad durante todo el día gracias a su batería de hasta 8 días, parte trasera de titanio ultraligera y correa de nailon ComfortFit.

Consulta tus datos en una brillante pantalla AMOLED de 2" con nuestra carcasa más delgada de solo 8 mm y un lente de zafiro resistente a rayaduras. Disfruta de la comodidad durante todo el día gracias a su batería de hasta 8 días, parte trasera de titanio ultraligera y correa de nailon ComfortFit. Características de rendimiento y entrenamiento: Funciones avanzadas como predisposición para entrenar te indican cuándo es buen momento para exigirte o cuándo es mejor descansar. Da seguimiento a tu progreso con herramientas como puntaje de resistencia, estado de entrenamiento y puntaje de ascenso. Así sabrás cómo responde tu cuerpo a la carga de entrenamiento y si estás progresando de forma productiva.

Funciones avanzadas como predisposición para entrenar te indican cuándo es buen momento para exigirte o cuándo es mejor descansar. Da seguimiento a tu progreso con herramientas como puntaje de resistencia, estado de entrenamiento y puntaje de ascenso. Así sabrás cómo responde tu cuerpo a la carga de entrenamiento y si estás progresando de forma productiva. Salud: Conoce mejor tu cuerpo y haz cambios para llevar un estilo de vida más saludable con monitoreo de salud y bienestar las 24/7. Incluye estado de VFC, seguimiento avanzado del sueño, monitoreo de energía Body Battery™, sensor Pulse Ox y mucho más¹. Consulta tu resumen diario en el informe matutino y obtén una vista personalizada de tu sueño, estado de entrenamiento, VFC y más.

Conoce mejor tu cuerpo y haz cambios para llevar un estilo de vida más saludable con monitoreo de salud y bienestar las 24/7. Incluye estado de VFC, seguimiento avanzado del sueño, monitoreo de energía Body Battery™, sensor Pulse Ox y mucho más¹. Consulta tu resumen diario en el informe matutino y obtén una vista personalizada de tu sueño, estado de entrenamiento, VFC y más. Para el día a día: Una linterna LED integrada te brinda iluminación práctica cuando la necesites. Haz y recibe llamadas desde tu muñeca cuando el reloj esté vinculado a tu smartphone. También puedes controlar funciones del reloj con comandos de voz, o usar el asistente de voz de tu teléfono para responder mensajes de texto y mucho más.

Una linterna LED integrada te brinda iluminación práctica cuando la necesites. Haz y recibe llamadas desde tu muñeca cuando el reloj esté vinculado a tu smartphone. También puedes controlar funciones del reloj con comandos de voz, o usar el asistente de voz de tu teléfono para responder mensajes de texto y mucho más. Entretenimiento: Registra todos tus movimientos con más de 100 actividades deportivas precargadas, incluyendo carrera, golf, entrenamiento de fuerza y más. Además, los planes de Garmin Coach para correr, fuerza y ciclismo te ayudan a prepararte para alcanzar tus objetivos.

Registra todos tus movimientos con más de 100 actividades deportivas precargadas, incluyendo carrera, golf, entrenamiento de fuerza y más. Además, los planes de Garmin Coach para correr, fuerza y ciclismo te ayudan a prepararte para alcanzar tus objetivos. Navegación avanzada: Navega fácilmente durante actividades seleccionadas con mapas TopoActive precargados de todo el mundo. Mejora tu juego con funciones de golf avanzadas y mapas CourseView precargados de más de 43,000 campos en todo el mundo.