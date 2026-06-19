"Es la forma más práctica de interactuar con Siri": le pregunté al equipo de alto nivel de watchOS de Apple cómo usar el nuevo asistente de IA Siri en un Apple Watch

La semana pasada, Apple presentó Siri con inteligencia artificial en todos sus dispositivos durante su conferencia anual WWDC. Aunque gran parte del tiempo se dedicó a mostrar el nuevo asistente virtual de Apple en iPhone, iPad y Mac, el Apple Watch quedó un poco relegado, a pesar de que, según la propia compañía, es "la forma más conveniente de interactuar con Siri" en muchas ocasiones.

Esa afirmación proviene de David Clark, director sénior de ingeniería de software de watchOS en Apple. Tuve la oportunidad de preguntarle a él, así como a Cait Dooley, gerente de marketing de producto para Apple Watch y salud, cómo imaginan que los usuarios interactuarán con Siri con IA desde la muñeca.

Clark explicó que uno de los objetivos de watchOS 27 era "ampliar la historia de inteligencia en el Apple Watch y convertirlo en un verdadero compañero de Apple Intelligence". Esto se logra haciendo del reloj un primer punto de contacto, ya que un dispositivo portátil es un lugar muy conveniente para tener un micrófono desde el cual hacer preguntas a Siri.

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"Realmente queríamos asegurarnos de que la experiencia con Siri fuera única y consistente, sin importar si decido hacerle una pregunta desde mi muñeca o si tengo el teléfono en la mano y prefiero interactuar con Siri desde ahí. Queríamos que se sintiera como una sola Siri, con acceso a tus datos y capaz de personalizar la experiencia de manera consistente.

"Una de las ventajas que aporta el Apple Watch es que está en tu muñeca todo el día, por lo que muchas veces es la forma más conveniente de interactuar con Siri. Puedes imaginar que vas de un lado a otro, tienes las manos ocupadas y surge una pregunta rápida para Siri; entonces puedes usar el Apple Watch. Por supuesto, con la nueva app de Siri, si quieres continuar esa conversación o profundizar más en algún tema que te interese, más tarde puedes sacar tu teléfono y retomar exactamente donde te quedaste".

Clark pone como ejemplo una lista del supermercado: con las manos ocupadas, puede pedirle a Siri desde el Apple Watch los ingredientes que necesita para una receta en particular. Cuando tiene un momento libre, puede abrir su teléfono y consultar esa lista con un formato más cómodo.

"Trabajar en conjunto es ese superpoder", afirma, "y que todo esté impulsado de forma consistente por tus datos".

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The elephant in the room: watchOS 27 and compatibility

(Image credit: Apple)

Desafortunadamente, a medida que se iban dando a conocer los anuncios, se cernió una nube de incertidumbre sobre watchOS 27 al anunciarse que cinco modelos anteriores que actualmente cuentan con soporte (Apple Watch Series 6, 7, 8, el SE 2 e incluso el Apple Watch Ultra original) no recibirían las nuevas actualizaciones, y de ahora en adelante solo contarían con soporte básico de seguridad.

Le pregunté al equipo de watchOS exactamente por qué se había dejado en la estacada a tantos usuarios de relojes.

"Con cada lanzamiento de software en todas y cada una de nuestras plataformas, siempre queremos asegurarnos de que tengas la mejor experiencia, por lo que damos prioridad a la potencia y al rendimiento", dijo Dooley.

"Las nuevas y excelentes funciones de watchOS, incluidas las capacidades de la IA de Siri y el nuevo gesto de tocar, funcionan mejor con la potencia de procesamiento que tienen el Apple Watch Series 9 y posteriores, el Ultra 2 y posteriores, y el SE 3. Los dispositivos más antiguos aún pueden emparejarse con iPhones que ejecuten el software más reciente y seguir recibiendo actualizaciones de seguridad, por lo que pueden seguir disfrutando de una excelente experiencia con el Apple Watch".

Así que, aunque puedas seguir usando tu reloj actual, incluso con iPhones que ejecuten software impulsado por la IA de Siri, no podrás disfrutar de esas funciones más recientes. Aunque Dooley y Clark no confirmaron que este sea el caso, es probable que solo los relojes que cuenten con los potentes chips S9 y S10 de Apple puedan manejar las exigencias técnicas de la IA de Siri.

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