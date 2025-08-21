El Pixel Watch 4 de Google acaba de superar a Apple con una función satelital que puede salvar vidas. Así es como funciona

Google acaba de lanzar el reloj inteligente Pixel Watch 4.

Te permite contactar con los servicios de emergencia a través de la conectividad satelital.

Esto significa que Google le ha ganado a Apple en esta característica en particular.

¡Gracias Google, ahora podré sentirme un poco más seguro! Como sabemos, la conectividad satelital puede llegar a salvarnos la vida o simplemente, sacarnos de un apuro, especialmente si estamos en un lugar sin cobertura "tradicional".

Y si bien, muchos de los mejores relojes inteligentes pueden llamar a los servicios de emergencia por ti, ninguno es (o era) capaz de hacerlo confiando únicamente en satélites en órbita.

Ahora, sin embargo, Google afirma que su nuevo Pixel Watch 4 es el "primer reloj inteligente con comunicaciones satelitales de emergencia autónomas". Eso significa que funcionará incluso cuando hayas dejado tu teléfono o no esté disponible por cualquier otro motivo.

Así es como funciona. Si te encuentras en una zona sin cobertura celular, tendrás que marcar el 911 directamente desde la interfaz del reloj. A continuación, deberás especificar cuál es tu emergencia (una enfermedad, una lesión, un robo, etc.) antes de que el reloj te muestre un breve tutorial sobre cómo conectarte a un satélite. Tendrás que orientar tu muñeca según las instrucciones del reloj, lo que le ayudará a alinearse con un satélite y enviar tu mensaje a los servicios de emergencia.

Cuando utilizas el sistema satelital de emergencia, el Pixel Watch 4 entra en modo de ahorro de batería para que el dispositivo funcione el mayor tiempo posible mientras necesitas ayuda.

Según el creador de contenido DC Rainmaker, también es necesario tener la versión LTE del Pixel Watch 4, aunque en realidad no es necesario tener un plan de servicio LTE. Google afirma que la conectividad satelital será gratuita durante dos años, pero ya veremos si se amplía como ha ocurrido con el servicio satelital de emergencia de Apple.

Ganarle la partida a Apple

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Google ha hecho bien en incorporar la conectividad satelital al Pixel Watch 4 antes que sus competidores, pero la prueba está en el resultado.

Después de todo, ser el primero está muy bien, pero tendremos que ver cómo funciona en la práctica para saber si la función está a la altura. Dicho esto, me gustaría que más relojes incorporaran esta funcionalidad, ya que cualquier cosa que pueda salvarte el pellejo cuando estás lejos de las torres de servicio celular debería ser bienvenida.

Se supone que Apple va a añadir conectividad satelital al Apple Watch Ultra 3, cuyo lanzamiento está previsto para septiembre. Cuando (o si) eso ocurra, será interesante ver si Apple hace algo diferente en comparación con el enfoque de Google, o si la función es muy similar en todos los dispositivos.

El Google Pixel Watch 4 tiene un precio inicial de 349 dólares/349 libras/579 dólares australianos, aunque tendrás que pagar 449 dólares/449 libras/749 dólares australianos por la versión LTE más asequible con conectividad satelital. Puedes pedir uno ahora mismo, pero no empezará a enviarse hasta el 9 de octubre.