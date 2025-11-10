El equipo de WhatsApp es consciente de que la nueva aplicación para Apple Watch se bloquea en ciertos modelos, y está "trabajando rápidamente" para solucionarlo

Sin duda, una de las mejores noticias de la semana pasada fue la llegada de la aplicación WhatsApp a dispositivos Apple Watch, pero parece que no todo ha sido bueno, pues no ha funcionado como debería en algunos modelos, y el equipo de Meta está trabajando duro para solucionar los problemas.

Cuando preguntamos a Meta sobre los problemas reportados, nos dijeron que el equipo de producto de WhatsApp "es consciente de ello" y que actualmente "está trabajando rápidamente para resolverlo pronto», por lo que parece que la solución no tardará en llegar.

Por lo que sabemos, los fallos se producen en los modelos más antiguos de Apple Watch que funcionan con watchOS 10, en lugar de con el software más reciente. Esto incluye el Apple Watch 4 y el Apple Watch 5 (ambos lanzados en 2019) y el Apple Watch SE de primera generación (lanzado en 2020).

Según el anuncio oficial de WhatsApp, la aplicación es compatible con el Apple Watch Series 4 o posterior, y necesita watchOS 10 o posterior para funcionar, por lo que parece que son los modelos más antiguos que cumplen esos criterios los que están teniendo problemas.

"Se abre y se cierra inmediatamente"

El Apple Watch 4 es uno de los modelos que presenta problemas (Image credit: Future)

La nueva aplicación WhatsApp se bloquea en algunos dispositivos

Los modelos más antiguos con watchOS 10 parecen verse afectados

Meta afirma que el equipo de WhatsApp está trabajando para solucionar el problema

Hay muchos reportes en Reddit que detallan los problemas con WhatsApp y ciertos Apple Watches, y parece que, si hay algún problema, la aplicación simplemente «se abre y se cierra inmediatamente», según los comentarios de los usuarios.

Es más, no parece haber ninguna solución por el momento, no hay ninguna solución alternativa que se pueda probar para que todo funcione correctamente. Por ejemplo, desinstalar y volver a instalar la aplicación WhatsApp en el reloj no tiene ningún efecto.

Como se ha señalado anteriormente, los relojes que no funcionan con la última versión de watchOS 11 o watchOS 26 son aparentemente los que tienen problemas. Otros usuarios informan de una experiencia «con errores», pero consiguen que la aplicación funcione en sus muñecas.

Cuando funciona como es debido, la aplicación debería mostrar notificaciones de llamadas, mensajes completos, mensajes de voz, acceso a las reacciones a los mensajes, historial de chat y la posibilidad de ver imágenes y stickers en la pantalla del Apple Watch.

