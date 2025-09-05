El Apple Watch 11 está a punto de llegar, y los últimos rumores apuntan a una pantalla más brillante y nuevos colores

Se prevé que el Apple Watch 11 tenga una pantalla más brillante.

Apple lo presentará el próximo martes.

También se espera el lanzamiento del Apple Watch Ultra 3 y el Apple Watch SE 3.

Con el evento de Apple a la vuelta de la esquina, pensaríamos que los rumores pararían, sin embargo, han surgido algunos nuevos de última hora que apuntan al Apple Watch Series 11.

El respetado informante de Apple, Mark Gurman, ha escrito un avance del gran evento en Bloomberg y, aunque gran parte del artículo incluye una repetición de sus predicciones anteriores sobre el iPhone 17, hay algunos fragmentos nuevos.

Gurman afirma que el Apple Watch 11 incluirá una «nueva pantalla» que «aumenta el brillo máximo», mientras que también se prevé que Apple «baraje» sus opciones de color para el reloj en esta ocasión, por lo que tendremos que ver qué nuevos tonos pueden aparecer.

Aunque no se mencionan colores específicos, hay una referencia a la opción Jet Black que vimos en el Apple Watch Series 10, que sufría problemas de desconchado. No te sorprendas si este color desaparece cuando salga el nuevo wearable.

Tres relojes se acercan

El Apple Watch Ultra 2 también recibirá una actualización. (Image credit: Future)

Aparte de la pantalla mejorada, esperamos que el Apple Watch 11 sea similar al Apple Watch 10 en muchos aspectos. Por supuesto, ambos dispositivos wearables también recibirán la actualización del software watchOS 26 en algún momento del próximo mes.

El mismo informe también menciona los otros relojes que esperamos, el Apple Watch Ultra 3 y el Apple Watch SE 3, pero las mejoras a las que se refiere para esos dispositivos, incluida la conectividad 5G, ya han sido predichas por Gurman en meses anteriores.

Es casi seguro que estos nuevos relojes inteligentes contarán con chips más rápidos, pero según este último informe, parece que la tan esperada detección de la presión arterial podría no estar lista a tiempo. Gurman afirma que Apple se ha «enfrentado a retos normativos y de ingeniería» con esta función.

Todo se revelará el martes 9 de septiembre, a partir de las 10:00 a. m. PT / 1:00 p. m. ET / 6:00 p. m. BST (3:00 a. m. del 10 de septiembre).