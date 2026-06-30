Amazfit presenta la serie Cheetah 2 con nuevas funciones para entrenar de forma más inteligente

¿En busca de un nuevo smartwatch que te acompañe en tus entrenamientos? Sí tu respuesta fue sí, te tenemos noticias, pues Amazfit presentó en México la nueva serie Amazfit Cheetah 2, la cual está integrada por el Cheetah 2 Pro y el 2 Ultra.

Cabe destacar que lo dos smartwatches fueron desarrollados para acompañar a corredores con diferentes objetivos, pero con una misma filosofía: ayudarles a entrenar de forma más inteligente, comprender mejor su cuerpo y alcanzar un rendimiento superior mediante tecnología de vanguardia.

Con esta nueva generación, Amazfit reafirma su compromiso de ofrecer dispositivos que van más allá del registro de actividad física. La serie Cheetah 2 incorpora herramientas avanzadas para planificar entrenamientos, monitorear el estado físico, optimizar la recuperación y analizar el desempeño en tiempo real, permitiendo que cada sesión se convierta en una oportunidad para evolucionar.

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"En Amazfit creemos que el verdadero rendimiento comienza mucho antes de cruzar la meta. La preparación, la recuperación y el entendimiento del propio cuerpo son elementos fundamentales para evolucionar como atleta. Con la nueva serie Cheetah 2 queremos brindar a los corredores herramientas inteligentes que les permitan tomar mejores decisiones y disfrutar cada etapa de su entrenamiento", comentó Nate Liu, Overseas Channel Manager para México y América Latina en Amazfit.

Cheetah 2 Pro

Inspirado en el concepto "Preparation is the Performance", el nuevo Cheetah 2 Pro fue desarrollado para corredores de ruta y maratón que buscan mejorar constantemente su rendimiento. Este dispositivo integra Zepp Coach, un sistema inteligente que adapta los planes de entrenamiento de acuerdo con el progreso y recuperación de cada usuario, además de ofrecer métricas avanzadas como potencia de carrera, umbral de lactato, tiempo de contacto con el suelo, análisis de postura y estado de entrenamiento. Gracias a su sistema de seis satélites con mapas offline, proporciona una navegación precisa incluso en recorridos complejos, mientras que funciones como BioCharge™, el monitoreo de frecuencia cardiaca, variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV), sueño y carga de entrenamiento permiten comprender cuándo es momento de exigir más al cuerpo y cuándo priorizar la recuperación. Todo ello se complementa con una batería de hasta 17 días de uso típico y un diseño ligero fabricado con titanio grado 5 y cristal de zafiro.

Cheetah 2 Ultra

Por su parte, el modelo Cheetah 2 Ultra fue concebido bajo el concepto "Engineered for Distance" para responder a las exigencias del trail running, las ultramaratones y las aventuras de larga distancia. Su batería ofrece hasta 30 días de autonomía en uso típico y hasta 70 horas en modo GPS, permitiendo afrontar recorridos prolongados con total confianza. Su sistema Dual-Band con seis sistemas satelitales, combinado con mapas offline optimizados, garantiza una navegación precisa incluso en entornos remotos, mientras que el nuevo modo Trail Running incorpora visualización de la elevación del terreno mediante códigos de color que ayudan a anticipar la dificultad de cada tramo. Fabricado con titanio grado 5, cristal de zafiro y una estructura resistente, el reloj también integra métricas avanzadas de entrenamiento y recuperación, además de funciones como linterna integrada, almacenamiento interno y resistencia al agua de 5 ATM.

Ambos modelos forman parte del ecosistema inteligente de Amazfit y se sincronizan con plataformas como Strava, TrainingPeaks, Intervals.icu y Runna, además de integrarse con la aplicación Zepp, desde donde los usuarios pueden consultar su evolución, analizar tendencias de rendimiento y recibir recomendaciones personalizadas para continuar mejorando. De esta manera, la nueva serie Cheetah 2 se convierte en un aliado para quienes entienden que el progreso no depende únicamente del esfuerzo, sino también de la información que guía cada entrenamiento.

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Con este lanzamiento, Amazfit continúa fortaleciendo su presencia en México y reafirma su compromiso de acercar tecnología de alto nivel a una comunidad de corredores cada vez más interesada en entrenar con inteligencia, optimizar su recuperación y alcanzar nuevos objetivos, sin importar si su próxima meta es un maratón sobre asfalto o una ultradistancia en la montaña.