¿Por fin un rival para la Garmin Fenix 8? Amazfit "planea ampliar su gama de productos premium", según ha revelado en una nueva información

Amazfit, conocida por fabricar relojes económicos de gran calidad, se pasa al segmento "premium"

La empresa reveló sus planes durante una conferencia sobre resultados dirigida a los inversionistas

También afirmó que Zepp se estaba convirtiendo en una "plataforma de entrenamiento híbrida", y no solo en un reloj económico y una aplicación complementaria

Amazfit es el fabricante de dispositivos portátiles a seguir en 2026.

Actualmente estamos analizando el Amazfit Active 3 Premium, la sorprendente secuela del Amazfit Active 2 de cinco estrellas del año pasado, y sabemos que una secuela del Amazfit Helio Strap está en camino tras el aumento de la demanda.

Sin embargo, podría ser que incluso los mejores relojes Garmin, como el Garmin Fenix 8, tengan algo que temer, ya que según los altos mandos de Zepp, la empresa matriz de Amazfit, la marca se inclina por el segmento premium este año.

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Wang Huang, fundador y director ejecutivo de Zepp Health, dijo en la más reciente conferencia sobre los resultados del cuarto trimestre de la empresa (según informó Investing.com) que los sólidos resultados de la empresa «reflejan el progreso continuo de nuestra transformación de varios años, a medida que evolucionamos de un negocio impulsado por el volumen a una empresa global centrada en el segmento premium.

«También demuestran un mayor poder de fijación de precios en toda nuestra gama de productos, a medida que continúa desplazándose hacia segmentos de mayor valor».

Probablemente, eso es lo que los accionistas interpretan como «vamos a subir los precios y a fabricar versiones más caras de nuestros mejores relojes inteligentes». El Amazfit T-Rex 3 Ultra es el último de una serie de relojes para actividades al aire libre que se están alejando poco a poco de la típica posición de Amazfit de «barato y alegre» para convertirse en competidores resistentes del Apple Watch Ultra 3 y de los populares modelos de Garmin.

Es de esperar que más relojes sigan su ejemplo y que Zepp lance relojes Amazfit cada vez más caros y de mayor calidad.

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¿Una plataforma de formación híbrida?

(Image credit: Amazfit)

Pero eso no fue todo lo que Huang tuvo que decir. En otro momento de la conferencia, afirmó: «En los últimos años, hemos estado transformando a Zepp de una empresa tradicional de dispositivos portátiles a lo que llamamos una plataforma de entrenamiento híbrida.

Nuestro objetivo no es simplemente lanzar dispositivos competitivos, sino construir un sistema de rendimiento más amplio que integre la resistencia, la fuerza y la recuperación a través del hardware, la inteligencia de entrenamiento, el software y las capacidades de datos».

Amazfit es el cronometrador oficial de la carrera de fitness global Hyrox y, naturalmente, ha visto una creciente adopción entre los aficionados al gimnasio de una manera que los relojes enfocados en actividades al aire libre, como Garmin, realmente no han tenido.

En consecuencia, parece que Huang tiene grandes planes para la aplicación Zepp Health como una aplicación integral de bienestar y recuperación, con la ayuda de dispositivos portátiles como relojes de fitness, la correa Helio Strap y el anillo Amazfit Helio Ring.