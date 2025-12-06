Garmin intenta impulsar más registros en Connect+ mediante un muro de pago para su Garmin Connect Rundown, similar a Spotify Wrapped

Garmin Connect Rundown es el intento de la empresa de dispositivos portátiles de crear un resumen anual al estilo de Spotify Wrapped.

Incluye todas tus estadísticas y tendencias de salud y estado físico del año.

Rundown también se encuentra detrás del muro de pago de Connect+.

Es la época del año en la que todos los servicios de Internet publican resúmenes de tus actividades en sus plataformas durante el último año. El más famoso, por supuesto, es Spotify Wrapped, que (en el momento de escribir este artículo) esperamos que se publique muy pronto. Puedes consultar nuestra cobertura en directo de Spotify Wrapped para obtener toda la información al respecto, pero no es el único servicio de este tipo.

Apple ha lanzado su Apple Music Replay, Strava's Year in Sport llegará la próxima semana y Garmin es el último servicio en sumarse a la moda, pero hay una trampa.

Los usuarios de los mejores relojes Garmin, independientemente de si usan un delgado Garmin Vivoactive 6 o un monstruoso Garmin Fenix 8 de 51 mm, acumulan una enorme cantidad de datos sobre sus hábitos de sueño, recuperación y entrenamiento, desde la frecuencia cardíaca hasta su edad física (la edad a la que Garmin cree que funciona su sistema cardiovascular, en comparación con su edad biológica real).

Conoce las rutas que has recorrido, la distancia total que has corrido, nadado o pedaleado, el número de olas que has surfeado y cuánto peso has levantado. Todo ello es material de primera para una función al estilo de Wrapped.

Desafortunadamente, Garmin Connect Rundown, un «informe anual personalizado que incluye estadísticas de salud, rendimiento y actividad, como el total de pasos, la puntuación media de sueño, los totales de cada tipo de actividad y mucho más», solo está disponible para los usuarios de Garmin que se hayan suscrito al servicio premium Connect+ de Garmin, a pesar de que otros servicios como Strava y Spotify también lo ofrecen a los usuarios de la versión gratuita.

El desastroso primer año de Connect+

(Image credit: Garmin)

Los lectores habituales y los usuarios de Garmin quizá recuerden Connect+ y su desastroso lanzamiento en marzo, en el que los usuarios de Garmin se rindieron y se quejaron en Reddit, TikTok, X (antes Twitter) y en nuestra bandeja de entrada de correo electrónico, preocupados por que las nuevas funciones incorporadas a sus costosos relojes quedaran bloqueadas tras otro muro de pago arbitrario.

Aunque un resumen del año al estilo Wrapped no es una función esencial, sino más bien algo agradable de tener, es un ejemplo de este cambio gradual que se está produciendo y del intento de Garmin de atraer a los usuarios existentes a Connect+.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

(Si estás registrado en Connect+ y recibes la información de Garmin Connect Rundown, ¡por favor, házmelo saber en los comentarios a continuación y cuéntanos cómo te fue!).

Garmin también nos ha proporcionado algunas estadísticas generales sobre su base de usuarios en 2025, que son bastante interesantes. A continuación, comparto algunos de los aspectos más destacados:

Garmin registró un aumento del 29 % en los entrenamientos de fuerza, un aumento del 45 % en el HIIT y un aumento del 67 % en los deportes de raqueta (supongo que se debe al auge meteórico del pickleball y el pádel).

Las mujeres registraron puntuaciones medias de estrés más bajas que los hombres.

Los usuarios de Garmin durmieron un 1 % mejor este año de media.

Los usuarios de Garmin en Hong Kong fueron los que más pasos dieron de media al día, con más de 10 000.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.