La semana pasada, los usuarios de Fitbit experimentaron una interrupción que impedía el inicio de sesión en la aplicación y la sincronización del reloj

El problema se resolvió rápidamente, pero los problemas han persistido para un porcentaje aparentemente pequeño de usuarios

Hemos estado recibiendo más correos electrónicos durante el fin de semana, tanto sobre este problema persistente como sobre otros problemas que están teniendo los usuarios de Fitbit.

¿Tienes un Fitbit y has tenido algunos problemas? De ser así, no te preocupes, no eres el único.

Desde la semana pasada, a partir del 17 de julio, una gran cantidad de usuarios de Fitbit reportaron problemas, ya que la app impedía que sincronizaran sus relojes y pulseras de actividad física. Además, cuando los usuarios seguían los pasos de solución de problemas recomendados por Fitbit y cerraban sesión, la app ya no les permitía volver a iniciar sesión.

Los problemas ocurrieron sin importar si los usuarios tenían uno de los mejores modelos de Fitbit, un modelo antiguo o incluso un Google Pixel Watch. Cubrimos ampliamente esta caída mediante un blog en vivo. Google se puso en contacto para confirmar que el problema se resolvió ese mismo día, y los reportes en Downdetector volvieron a la normalidad.

Sin embargo, incluso después de que terminó el blog, hemos seguido recibiendo correos de lectores que aseguran que sus dispositivos todavía no se sincronizan con la app de Fitbit.

Wendy nos escribió el 19 de julio, dos días después de que se anunciara que la caída había terminado, diciendo:

“He estado intentando sincronizar todo el día. Tengo Covid, así que he estado monitoreando mi nivel de oxígeno en sangre... No sé cuál fue mi nivel anoche porque no se sincroniza.”

Lloyd escribió para hacernos saber que su Fitbit no se sincroniza con la app en su iPhone 11; Ann no ha podido configurar la hora correcta en su reloj (lo cual probablemente también se deba a un problema de sincronización, ya que eso se hace al emparejar con el teléfono), y otros usuarios también comentaron que sus mejores pulseras fitness no están sincronizando correctamente.

En un hilo de Reddit titulado ¿Alguien más sigue teniendo problemas de sincronización?, otras ocho personas dejaron comentarios confirmando que aún tienen fallas incluso después de que se aplicó la supuesta solución. En otro hilo titulado ¿Cómo van los Fitbits ahora?, el comentario con más votos positivos fue el siguiente:

“Las últimas semanas han sido horribles. Problemas constantes de sincronización con la app y ayer tuvieron una caída importante que dicen que ya arreglaron, pero yo sigo teniendo fallas... Honestamente, en este punto me cambiaría a Garmin.”

Cuestiones no relacionadas

Es importante poner estos problemas en perspectiva: si bien es muy lamentable que todos los usuarios mencionados anteriormente tengan dispositivos que no pueden utilizar temporalmente (algunos de ellos probablemente con suscripciones Fitbit Premium por las que están pagando), parece que son una minoría relativamente pequeña de usuarios, ya que Google parece haber solucionado el problema general.

Sin embargo, eso no te ayuda si tu dispositivo no se puede sincronizar o está bloqueado. Mucha gente se puso en contacto con nosotros al final, muchos con problemas que parecen ser independientes de la interrupción.

Phil, de Hong Kong, nos escribió: "Mi Fitbit no funciona desde hace una semana. Hace cosas raras, como que cuando me despierto me dice que he dado 10.000 pasos o que no me lee el sueño.

"La verdad es que es muy molesto y es la tercera vez que tengo problemas con Fitbit y no paro de pensar si debería cambiarme a un Apple Watch".

La respuesta de Phil es secundada por Linda, declarando: "He probado todos los métodos de solución de problemas con los mismos resultados. Hace unas dos semanas, pedí un Apple Watch SE de 2ª generación".

La razón por la que la gente se decepciona tanto cuando sus dispositivos no funcionan es que a la gente le encanta usar sus Fitbits. Crea una comunidad de usuarios con ideas afines que quieren mantenerse en forma, controlar su sueño y su salud y disfrutar del ejercicio.

Es una gran herramienta, y para la mayoría de la gente funciona muy bien. Hay muchas razones por las que, incluso a pesar de algunos problemas persistentes, Fitbit sigue siendo sinónimo de seguimiento de la actividad.

Para aquellos que experimentan dificultades continuas que no pueden resolverse mediante la solución de problemas habitual, lo mejor que pueden hacer es ponerse en contacto a través del Centro de ayuda de Fitbit.