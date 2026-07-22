Exclusiva: aunque no se presentó en el Unpacked de este año, un alto ejecutivo de Samsung insinúa que un nuevo Galaxy Ring "definitivamente formará parte de nuestra futura cartera de dispositivos portátiles"

Apenas se habló del Samsung Galaxy Ring en la presentación Unpacked de este año.

Sin embargo, ahora sabemos que se avecina un Galaxy Ring 2.

Entrevisté a Annika Bizon, vicepresidenta de Producto y Marketing para la Experiencia Móvil, quien me dio información de primera mano.

¡Qué día! Acabamos de ver la visión de Samsung sobre el futuro de los dispositivos portátiles en el evento Samsung Galaxy Unpacked, incluyendo sus lentes de realidad aumentada y los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra 2 y Watch 9.

Sin embargo, se notó mucho la ausencia de la próxima versión del dispositivo portátil más pequeño de Samsung, el Samsung Galaxy Ring. Aunque en el evento Unpacked se confirmó que la función de detección de apnea del sueño del Samsung Galaxy Ring estaba por obtener la codiciada certificación de la FDA —un importante sello de calidad—, se dijo muy poco más sobre el Ring o su próxima generación.

Aunque este silencio ha llevado a algunos a creer que el Ring fue un dispositivo de un solo uso, la gente sigue entusiasmada con el formato del anillo inteligente. Después de todo, este año se lanzó el Oura Ring 5, así que pensé que Samsung buscaría dar continuidad a su gran éxito, el Galaxy Ring, con un Galaxy Ring 2.

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(Image credit: Future)

Aunque no apareció en la presentación de este año, mi teoría parece ser correcta. Durante una entrevista con Annika Bizon, vicepresidenta de Producto y Mercadotecnia de Experiencia Móvil de Samsung, le pregunté si había alguna noticia sobre un posible Galaxy Ring 2.

«Diría que sí, estamos analizando el futuro del Ring, estén atentos», dijo Bizon. «Definitivamente formará parte de nuestra futura cartera de dispositivos portátiles».

Noté que Bizon llevaba puesto un Samsung Galaxy Ring mientras hablábamos. «Bueno, me encanta porque es un dispositivo de salud discreto», dijo. «Me indica algunas de las cosas que necesito saber y, cuando me vuelva a poner mi reloj, ambos funcionarán en conjunto».

Definitivamente hubo un «sí» en esa respuesta, y el comentario sobre la cartera futura sugiere que se avecina un nuevo dispositivo, en lugar del ya existente. Y el Ring sin duda cuenta con admiradores dentro del equipo ejecutivo de Samsung.

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Además, el hecho de que Samsung esté buscando agresivamente las certificaciones para el Ring de primera generación demuestra que sigue comprometida a invertir tiempo y dinero en su dispositivo portátil más pequeño. El breve segmento en Unpacked se sintió como un recordatorio de que sí, el Ring existe, y hay más por venir.

Aunque sea solo un dato menor comparado con todas las grandes noticias que recibimos en la conferencia, esto es algo emocionante para los fanáticos de los mejores anillos inteligentes. El reciente anuncio de Signal Ring, la startup de monitoreo de presión arterial del exjefe de Android Tom Moss, demuestra que las empresas tecnológicas siguen ampliando los límites de lo que pueden hacer los anillos inteligentes.

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