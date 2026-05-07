El Google Fitbit Air por fin sale a la luz y marca el inicio de una nueva era en el seguimiento de la actividad física sin pantalla para competir con Whoop y Garmin

Google ha presentado el nuevo Google Fitbit Air y, tal como se esperaba, se trata de un monitor de actividad física sin pantalla similar a la pulsera Whoop

Diseñado como un dispositivo portátil del tipo "configúralo y olvídalo", al igual que el FitBit original, pesa solo 12 g con la correa de tela

El dispositivo llega al mismo tiempo que un gran rediseño de Fitbit, con la aplicación renombrada como "Google Health"

Tras semanas de rumores y adelantos por parte de Google (a través de la cuenta de Instagram de la estrella de la NBA Stephen Curry), Google ha presentado el Google Fitbit Air, la próxima evolución de los mejores dispositivos Fitbit, y es exactamente lo que esperábamos: un monitor de actividad físico económico, sin pantalla y de «configurar y olvidar», diseñado para competir con dispositivos como Whoop.

Con un precio de 99,99 dólares (alrededor de 75 libras esterlinas / 140 dólares australianos), el monitor es increíblemente ligero, con solo 12 g; sin la correa, pesa solo 5 g.

Cuenta con una duración de batería de siete días, carga rápida y todos los sensores habituales de los relojes inteligentes para medir la frecuencia cardíaca, el recuento de pasos, la estimación de calorías quemadas, la temperatura de la piel y el oxígeno en sangre.

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(Image credit: Google)

El dispositivo no cuenta con GPS, lo que lo diferencia del Fitbit Charge 6. Incluye una suscripción con tres meses gratis a Google Health Premium (antes conocido como Fitbit Premium, pero hablaremos de eso en un momento), que normalmente cuesta 9,99 $ / 7,99 £ / 15,49 AU$ al mes.

Hasta aquí, todo según lo esperado. El Google Fitbit Air guarda siete días de datos de movimiento detallados, minuto a minuto, y un día de datos de entrenamiento, sincronizándose con la nueva aplicación Google Health.

¿Qué es la aplicación Google Health?

(Image credit: Google)

La aplicación Fitbit y el servicio de suscripción Fitbit Premium cambiarán su nombre por el de «Google Health» en una actualización obligatoria que incluye un rediseño integral. No va a ser una medida muy bien recibida por los usuarios habituales de Fitbit, pero sabíamos que esto iba a suceder desde que Google hizo obligatorio tener una cuenta de Google para seguir utilizando los dispositivos Fitbit.

Como parte de esto, la suscripción premium de Google Health ahora se basa en Google Health Coach, un asistente de salud con IA basado en Google Gemini. El Coach accede a todos los datos que le permitas, desde el sueño y la frecuencia cardíaca de un monitor de actividad física, hasta el registro de nutrición al subir fotos de tus comidas. Incluso puede tomar en cuenta tus registros médicos.

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Con este conjunto de información, Google Health Coach se convierte en una especie de asistente personal que te recomienda planes de entrenamiento, consejos para optimizar el sueño, recetas, consejos sobre lesiones y más, según tus objetivos y tu salud.

Al parecer, el Google Fitbit Air fue «diseñado para Google Health Coach», pero a diferencia de Whoop, puedes usar el monitor de actividad con una versión gratuita de la app si no quieres suscribirte. Simplemente no obtienes todos los consejos impulsados por IA, sino que recibes lecturas, puntuaciones y gráficos basados en tus datos, tal como ocurre con la mayoría de los monitores de actividad.

Google Fitbit Air: especificaciones

Swipe to scroll horizontally Dispositivo Google Fitbit Air Precio $99.99 (cerca de £75 / AU$140) Peso 12g con la banda Case Plástico reciclado Pantalla No GPS No Batería Hasta 7 días, 90 minutos de carga (5 minutos de carga rápida para 1 día de autonomía) Conexión Bluetooth Resistencia al agua 50 metros

The bands come in several styles: a woven Performance Loop Band designed for 'a flexible fit' built from recycled materials; a silicon Active Band; and the more stylish Elevated Modern Band. The Google Fitbit Air Special Edition comes with a Stephen Curry branded band designed for "peak performance and elevated style".

Análisis: superando a Whoop y volviendo al estilo clásico de Fitbit

(Image credit: Andrew Williams/Matt Evans)

Cuando se dio a conocer la noticia sobre el próximo Fitbit Air, escribí que el nuevo monitor sin pantalla de Fitbit, al estilo Whoop, encaja mejor con la marca que un reloj inteligente, ya que supone un regreso al podómetro "casi invisible" de 2008.

Sigo manteniendo esa opinión. Fitbit siempre ha destacado como un monitor de actividad y podómetro discreto y confiable, y a pesar de la inteligencia artificial de la nueva aplicación y las claras insinuaciones de Google de que necesitas la suscripción a Health Coach para aprovechar al máximo esta pulsera, ahí es exactamente donde se posiciona el Google Fitbit Air.

Otras opciones sin pantalla, como el Whoop 5.0, el Polar Loop e incluso anillos inteligentes como el Oura Ring 4, son más caras, lo que convierte al Google Fitbit Air en una opción económica para los aficionados a los «wearables de enfoque».

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