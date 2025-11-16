El chatbot de Apple Health podría ser la función de IA que estabas esperando, pero ¿realmente valdrá la pena suscribirse?

Según se informa, Apple está desarrollando un chatbot de salud basado en inteligencia artificial como parte de una nueva suscripción a Health+.

El chatbot ayudaría a los usuarios a gestionar su salud, pero Apple debe demostrar que ofrece más valor que otras ofertas similares ya incluidas en productos de la competencia como Whoop y Oura.

A menos que suponga una mejora significativa con respecto a las herramientas actuales, esta función corre el riesgo de convertirse en un programa innecesario en lugar de una razón para pagar otra suscripción más.

¿Eres de los que utiliza al máximo las funciones de salud de sus dispositivos como smartwatches? De ser así, el chatbot con IA de Apple, enfocado en la salud podría convertirse en tu mejor aliado, sin embargo, aún está en desarrollo aunque podría lanzarse el próximo año, lo que abriría la puerta a una nueva cuota de suscripción a Health+.

El destacado informante Mark Gurman ya había informado en marzo que Apple estaba trabajando en un chatbot con IA que la empresa planeaba incorporar a una suscripción a Health+. Ahora, el periodista de Bloomberg ha reforzado este rumor afirmando que «una aplicación Health renovada con un nuevo servicio Health+» está a la vuelta de la esquina.

Gurman añade que la suscripción a Health+ «incluirá un agente de IA que ayudará a los usuarios a gestionar su salud. Si tiene éxito, el servicio podría convertir a Apple en una de las primeras grandes empresas tecnológicas en ganar terreno en el ámbito de los chatbots de IA dedicados a la salud».

Teniendo en cuenta los actuales problemas de Apple con la IA, con unas ofertas de Apple Intelligence por debajo de la media, un chatbot con tecnología de IA que pueda ayudar con las métricas de salud podría ser el complemento perfecto para el catálogo de IA de la empresa, junto con el Siri con tecnología Gemini que esperamos ver el próximo año.

Dicho esto, ¿será suficiente el chatbot de salud con IA para tentar a los usuarios a pagar otra suscripción más? Apple no sería la primera empresa en integrar la IA en su oferta de salud y fitness, pero, a menos que destaque entre la multitud, podría ser solo otro truco de chatbot.

El doctor de IA de Apple podría ser un gran éxito

He usado un Whoop durante casi un año y antes llevaba un anillo Oura. Ambos productos de salud inteligentes ya tienen chatbots con IA incorporados en sus cuotas de suscripción, pero, sinceramente, son más un truco que una adición realmente útil.

Ya sabes cómo funciona: un chatbot con IA integrado en una aplicación para responder preguntas sobre datos que ya puedes encontrar por ti mismo. No me malinterpretes, seguro que a algunos usuarios les encanta la inclusión de la IA en estas aplicaciones de salud, pero estos chatbots no aportan nada nuevo. En todo caso, son simplemente mejores campos de búsqueda.

El chatbot de salud con IA de Apple aún es un misterio, y es difícil saber exactamente cómo funcionaría. Pero una cosa es segura: para justificar una cuota de suscripción como parte del tan rumoreado Apple Health+, este uso de la IA debe ir más allá de lo que ofrecen los competidores del Apple Watch. Si no es así, solo será otro bloatware más para dar la impresión de que el mejor reloj inteligente funciona con inteligencia artificial, cuando en realidad solo es un complemento relativamente inútil.

