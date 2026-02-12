El asistente de salud con IA de Fitbit, impulsado por Gemini, está llegando a los usuarios de iOS. Aquí te explicamos cómo conseguirlo

Fitbit acaba de ampliar su asistente de salud con IA a los usuarios de iOS.

Anteriormente, esta función solo estaba disponible en Android.

Utiliza Google Gemini para analizar tus métricas y ofrecerte consejos de salud.

Fitbit lleva ya algún tiempo probando un entrenador de salud con IA en Android, que utiliza Google Gemini para analizar tus parámetros de salud y darte consejos para mejorar tu bienestar. Su disponibilidad exclusiva para Android ha sido un punto conflictivo para algunos, pero Fitbit acaba de anunciar que los usuarios de iOS también pueden unirse, y que la función estará disponible para los interesados en los próximos días.

En una publicación oficial en los foros de la comunidad Fitbit se explica que el entrenador de salud ahora es compatible con los usuarios de iOS que tengan la suscripción Premium de Fitbit. Para registrarse, los clientes deberán unirse a la vista previa pública de Fitbit y cumplir otros criterios de elegibilidad especificados por Google.

Una vez inscritos, los usuarios tendrán acceso al entrenador de salud con tecnología de inteligencia artificial de Fitbit, que ofrece un chatbot conversacional al que se le puede pedir que investigue tus estadísticas de salud, elabore planes para un régimen de fitness, señale sugerencias y áreas de mejora, y mucho más.

Puede realizar un seguimiento de la frecuencia cardíaca, la temperatura, los niveles de oxígeno en sangre y el sueño a lo largo del tiempo, además de ofrecer información sobre la salud por la mañana, después de hacer ejercicio y antes de acostarse.

Esto lo convierte en un asistente de bienestar bastante competente si se necesita algo que esté disponible todo el día, todos los días, sin costo adicional. Sin embargo, al igual que muchas herramientas de inteligencia artificial, es posible que no siempre acierte y no sustituye por completo a un médico o un entrenador personal.

Superando a Apple

(Image credit: Fitbit)

La decisión de Fitbit se produce en medio de rumores de que Apple está reconsiderando sus propios planes de entrenador de salud. Aunque los rumores anteriores indicaban que Apple estaba desarrollando un servicio denominado Health+ con un entrenador de salud con IA integrado, un informe reciente de Bloomberg sugería que Apple había decidido integrar la herramienta en su aplicación Health ya existente.

La expansión del entrenador con IA de Fitbit a muchos más usuarios supone, por tanto, un enfoque muy diferente. Esto sugiere que Google confía en el entrenador de IA de Fitbit y en los progresos que ha realizado hasta ahora en Android, además de indicar que Google cree que la decisión de lanzar el entrenador como una función independiente es la correcta.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Vale la pena recordar que el entrenador de salud de Fitbit se encuentra actualmente en fase de vista previa pública, tanto en Android como en iOS, lo que significa que es un trabajo en curso en el que es posible que haya errores y funciones sin terminar. Aun así, podría considerarse un indicador aproximado del tipo de producto en el que Apple podría estar trabajando para sus propios dispositivos de una forma u otra.

No sabremos con certeza qué está planeando Apple hasta que la empresa revele su propio entrenador de salud en algún momento en el futuro. Pero con la oferta de Fitbit expandiéndose a cada vez más usuarios, Apple va a tener mucho trabajo por delante para ponerse al día con sus rivales en este ámbito.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.