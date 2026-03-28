Dile adiós a los Oakley Meta Vanguard: estos lentes inteligentes para corredores, menos conocidas, incorporan una verdadera pantalla HUD

Engo ha presentado las gafas inteligentes engo3, que cuentan con una pantalla de visualización frontal de realidad aumentada

Diseñadas para mostrar datos esenciales en las lentes como si flotaran a 3 metros de distancia, estas gafas inteligentes no graban contenido ni reproducen música

Las gafas son compatibles con los relojes de Apple y Garmin, entre otros

Engo presentó los lentes inteligentes engo3, un dispositivo diseñado para mostrar una vista de realidad aumentada con tus métricas durante una carrera.

Utilizando la “tecnología AR ligera” de Engo, los engo3 emplean una interfaz personalizada para tomar datos de smartphones y dispositivos wearables —no se especifica exactamente cuáles, pero sabemos que incluyen modelos de Apple y algunos de los mejores relojes de Garmin— y proyectarlos como si flotaran a unos 3 metros frente a ti. La información mostrada incluye ritmo cardíaco, paso, cadencia y más, así como indicaciones para entrenamientos estructurados personalizables, como sesiones por intervalos.

Aunque por fuera se parecen a los lentes Oakley Meta Vanguard, sus funciones son muy distintas. Los Vanguard pueden tomar datos de relojes Garmin, pero los reproducen mediante audio con sus bocinas integradas o los superponen sobre video capturado por su cámara; nunca los muestran como un heads-up display.

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Por su parte, los engo3 no cuentan con asistente de IA integrado, ni pueden reproducir música, mostrar notificaciones o capturar contenido como sí lo hacen los Vanguard. Están enfocados exclusivamente en la guía durante el entrenamiento.

El comunicado de prensa de los engo3 señala que esto es una decisión deliberada: el enfoque de ENGO es optimizar el peso, la experiencia de usuario y la duración de la batería. Esto implica eliminar cámara, sonido y funciones innecesarias que puedan añadir peso o distraer al usuario.

“Esta elección va en contra de la tendencia de muchos lentes inteligentes que ofrecen múltiples funciones adicionales, a menudo una fuente de distracción”, indica la compañía.

Los engo3 ofrecen hasta 20 horas de batería. Ya están disponibles con un precio de $399 USD / £299 (aproximadamente AU$575).

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Lo que esperaba de las Oakley Meta Vanguards

Cuando desempaqué por primera vez las Oakley Meta Vanguards, le estaba contando a otra amiga corredora sobre la integración con Garmin. Aunque al principio estaba emocionada ante la idea de ver sus estadísticas en las gafas, tuve que decepcionarla y decirle que solo se superponen sobre el video que graban las Vanguards.

Las gafas engo3, que prescinden de los adornos de otras gafas inteligentes en favor de una pantalla de visualización frontal al estilo Iron Man, se parecen mucho más a lo que la gente tiene en mente cuando piensa en gafas inteligentes futuristas. Estoy emocionado por probarlas.

Analizamos las gafas inteligentes Engo 2 en 2023 y nos parecieron ingeniosas, pero poco maduras; esperemos que ahora, en la era de las gafas inteligentes, la tecnología haya evolucionado y la secuela haya tenido éxito donde su predecesora no pudo.

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