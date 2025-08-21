¡Ya puedes disfrutar de la versión 1.0 de The Rogue Prince of Persia en PC y consolas!

¡Atención! Ubisoft y el estudio Evil Empire anunciaron que The Rogue Prince of Persia ya está disponible en Xbox Series X|S, Xbox Cloud y PC para los suscriptores de Game Pass.

El título también llega a PlayStation 5 y a PC a través de Steam, Ubisoft Connect y Epic Games Store. Además, los jugadores pueden acceder a él suscribiéndose a Ubisoft+ en PC. Las versiones para Nintendo Switch y Switch 2 estarán disponibles aún en 2025.

Tras más de un año en acceso anticipado —un período marcado por más de 15 grandes actualizaciones guiadas por los comentarios de la comunidad—, el juego recibió una dirección de arte renovada, una paleta de colores rediseñada, nuevos biomas, armas, amuletos y un sistema de progresión ampliado. Ahora, en su versión final, The Rogue Prince of Persia presenta un reino persa reimaginado que combina un combate fluido y acrobático con parkour desafiante y una narrativa de redención. Los jugadores deben explorar niveles generados de manera procedural, descubrir secretos y encontrar nuevos personajes mientras buscan corregir un error fatal que condenó a su pueblo. Cada partida ofrece nuevas oportunidades de adaptación y evolución, lo que permite a cada jugador construir su propio estilo a través de la exploración y los descubrimientos. Con más de 100 armas y medallones para desbloquear y dominar, es posible personalizar por completo la experiencia de juego. La agilidad es esencial: correr por las paredes, esquivar trampas y ejecutar combos con estilo son la clave para sobrevivir. Para alcanzar el verdadero desenlace de esta épica aventura, será necesario reescribir el destino salvando Persia... o morir en el intento.

"Estamos inmensamente agradecidos a la comunidad de Steam por abrazar The Rogue Prince of Persia desde el inicio del acceso anticipado", dijo Lucie Dewagnier, directora del juego en Evil Empire. "Gracias al compromiso y a los comentarios de los jugadores, lanzamos más de quince grandes actualizaciones —con nuevos biomas, armas, enemigos y sistemas de jugabilidad. La pasión de la comunidad nos ayudó a dar forma al juego en la experiencia ágil, fluida y altamente rejugable que siempre imaginamos. No podemos esperar a que aún más personas conozcan el juego en su versión final y se dejen contagiar por su banda sonora impresionante."

Los jugadores se enfrentarán a un mundo en constante transformación, acompañado por el ritmo de una banda sonora intensa y envolvente. Compuesta por ASADI, productor musical y artista performático persa-estadounidense, la banda sonora completa estará disponible en todas las plataformas de streaming y en el canal de Ubisoft Music en YouTube el 22 de agosto. La Complete Edition reúne 13 nuevas pistas, además de la Parte 1 lanzada en 2024. Los fans de la fusión única entre sonoridades persas tradicionales y elementos modernos —sello distintivo de ASADI— también podrán adquirir próximamente la edición en vinilo, a través de la tienda asociada Laced Records.