Una filtración afirma que las consolas Xbox Series X y Series S podrían sufrir otra subida de precio debido a la escasez mundial de RAM

El YouTuber "Moore’s Law is Dead" afirma que Microsoft podría verse obligada a aumentar el precio de las consolas Xbox debido a la escasez mundial de RAM.

Explicó que Sony «planificó con antelación», por lo que es probable que no haya un aumento en el precio de las consolas PS5.

El precio de las consolas Xbox podría aumentar «muy pronto», lo que supondría la tercera subida desde mayo de este año.

¡Atención! Un nuevo informe indica que Microsoft tendrá que enfrentarse a un nuevo aumento de precio en sus consolas Xbox "muy pronto" debido a una posible escasez mundial de RAM.

Al menos así lo afirma el YouTuber tecnológico "Moore’s Law is Dead" en su nuevo video "OpenAI RAM Hoarding Leak" (vía TGP), tras hablar con múltiples fuentes de minoristas, fabricantes de memorias y socios.

Afirman que, debido al aumento de los costos y a los nuevos acuerdos de OpenAI con Samsung y SK hynix para asegurarse una parte significativa del suministro mundial de DRAM en el futuro inmediato, Microsoft podría verse obligada a subir el precio de la Xbox Series X y la Xbox Series S.

«Al parecer, [Microsoft] no planificó nada con antelación», dijeron. «Si por alguna razón todavía quieres una Xbox a su precio actual, esos precios podrían subir pronto, o el suministro podría agotarse por completo, ya que varias de mis fuentes han sido advertidas por los representantes de ventas de Microsoft de que esto va a afectar a las consolas Xbox Series muy, muy pronto. Más pronto que tarde».

Aunque parece que hay una escasez de RAM que podría afectar a Microsoft, MLID dijo que Sony se salvará de aumentar el precio de sus consolas PS5 porque «planificó con anticipación».

«Por lo que he oído, Sony planificó con anticipación, compró grandes cantidades de RAM cuando los precios estaban bajos, por lo que deberían estar bien durante meses», añadió el YouTuber.

«Tienen mucha GDDR6, al menos eso es lo que me han dicho. Los precios podrían subir con el tiempo; creo que eso podría ocurrir el año que viene... pero hay una razón por la que Sony está bajando el precio de la PlayStation 5 para el Black Friday. No lo están haciendo como una medida extrema o porque las ventas sean malas. Se lo pueden permitir; al parecer, no les preocupa la escasez de RAM, al menos a corto y medio plazo».

Si Microsoft se ve obligada a aumentar el costo de su hardware por tercera vez, los precios podrían dispararse. Primero aumentó el costo de sus consolas en mayo de este año, con una subida de 100 dólares en todos los modelos Xbox Series X y S, y luego volvió a hacerlo en septiembre con un aumento de hasta 70 dólares.

Ha sido un año tumultuoso para Microsoft. El mes pasado, también anunció cambios importantes en Xbox Game Pass, con tres planes mejorados y un aumento masivo del precio de la suscripción Ultimate.

Ahora, Ultimate cuesta 29,99 dólares/22,99 libras/35,95 dólares australianos al mes, frente a los 19,99 dólares/14,99 libras/22,95 dólares australianos anteriores. Además, actualmente no existe la opción de comprar una suscripción de 12 meses.

