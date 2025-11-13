Lo sentimos, Elite Series 2, el fabricante de accesorios para móviles Backbone acaba de presentar el mando definitivo para Xbox

Backbone acaba de presentar una nueva versión de su controlador móvil Pro.

El Backbone Pro Xbox Edition ya está disponible.

Parece perfecto para Xbox Game Pass.

El popular fabricante de accesorios para móviles Backbone acaba de presentar un nuevo controlador Xbox con licencia oficial, y puede que sea una mejor opción que el Elite Series 2 si te gustan los juegos en la nube.

El Backbone Pro Xbox Edition ya está disponible por 179,99 dólares en la página web de Backbone, Amazon y Best Buy. Se trata de una versión en verde brillante con la marca Xbox del Backbone Pro ya existente, que incluye características especializadas que lo hacen perfecto para los suscriptores de Xbox Game Pass.

Es compatible con tu teléfono a través de su conector USB tipo C, por lo que puedes conectarlo para jugar a títulos móviles nativos como Zenless Zone Zero o Call of Duty: Mobile, además de a innumerables juegos transmitidos a través de Xbox Cloud Gaming.

El controlador también cuenta con funcionalidad Bluetooth y más de cuarenta horas de duración de la batería. En modo inalámbrico, puedes conectarlo a tu Smart TV, PC, computadora portátil o tableta y volver a sumergirte en tus juegos de Xbox en streaming. El periférico es totalmente compatible con Xbox Remote Play, lo que te permite transmitir directamente desde tu consola Xbox en lugar de los servidores de Microsoft, si lo prefieres.

Además, comparte algunas características con el mando premium Elite Series 2, como las entradas traseras reasignables. La aplicación Backbone compatible te permite acceder a una gran cantidad de ajustes, además de un lanzador de juegos universal que reúne todos tus juegos disponibles en un solo lugar para facilitar el acceso.

Cada Backbone Pro Xbox Edition también incluye un código para un mes de Xbox Game Pass Ultimate, para que puedas disfrutar de cientos de títulos nada más sacarlo de la caja.

Me impresionó la versión estándar del controlador en mi reciente reseña de Backbone Pro, donde elogié el impresionante nivel de comodidad que ofrece y su alta calidad de fabricación, por lo que este nuevo modelo parece un ganador.

