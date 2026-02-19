La ROG Xbox Ally X de Microsoft acaba de subir de precio en Australia y Japón. Estoy dispuesto a apostar que otras regiones serán las siguientes

El precio del Asus ROG Xbox Ally X ha aumentado en Japón y Australia, en medio de una crisis de RAM.

El precio de la consola portátil parece estar aumentando gradualmente en varias regiones.

Ni Asus ni Microsoft han confirmado por qué se han producido estos aumentos de precio.

La actual crisis de la memoria RAM está sacudiendo todo el mercado del hardware para PC, con precios que se disparan y fabricantes obligados a replantearse sus estrategias de lanzamiento, en particular Valve y su Steam Machine, y es posible que ya estemos ante la próxima víctima.

Según informa PC Gamer, el precio de la Asus ROG Xbox Ally X en Australia ha aumentado en 200 dólares australianos, pasando de su precio original de 1599 dólares australianos (999 dólares estadounidenses/799 libras esterlinas) a 1799 dólares australianos. Esto es muy similar al reciente aumento de precio en Japón de 30 000 yenes, lo que sitúa el precio de la consola portátil en 169 800 yenes para los consumidores.

Ni Microsoft ni Asus han confirmado por qué se han producido estas subidas de precio, pero cabe destacar que la ROG Xbox Ally de gama baja sigue manteniendo su precio original tanto en Australia como en Japón, con 16 GB de RAM y 512 GB de espacio de almacenamiento.

Por su parte, el Ally X cuenta con 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, y basándonos en esas especificaciones, podemos deducir que el motivo del aumento de precio en ambas regiones se debe probablemente a la escasez de memoria y almacenamiento.

Valve es la última empresa en verse afectada por la escasez, ya que la Steam Deck OLED está agotada de forma intermitente en varias regiones. También hemos visto que, según se informa, Sony va a retrasar el lanzamiento de la PS6 hasta 2029, mientras que Nintendo está considerando un aumento del precio de la Switch 2, todo ello como consecuencia de la crisis de la RAM.

No es casualidad, pues, que el precio de la ROG Xbox Ally X haya aumentado repentinamente en Australia y Japón en la misma semana, especialmente en el caso del modelo con más RAM y almacenamiento. Esos componentes de gama alta serán, naturalmente, más codiciados tanto por los consumidores como por los centros de datos de IA, y su producción resulta más costosa para los fabricantes debido a la escasez en el mercado de hardware para PC.

Desafortunadamente, eso supone una mala noticia para otras regiones fuera de Japón y Australia.

(Image credit: Microsoft)

Las subidas de precios en otras regiones son una señal de advertencia

El hardware para PC ha experimentado subidas de precios generalizadas desde principios de 2026, y el impacto de la escasez de memoria y almacenamiento parece estar afectando a múltiples regiones a un ritmo vertiginoso, sin signos de detenerse.

Estoy dispuesto a apostar que otras regiones serán las siguientes en sufrir subidas de precios en la ROG Xbox Ally X, y es muy posible que estos problemas se prolonguen a lo largo de 2026, ya que la burbuja de la IA (que es la razón por la que los kits de RAM son tan caros ahora) sigue creciendo.

La crisis de la RAM también puede animar a los revendedores, especialmente con los sistemas actuales y futuros como Steam Machine o Steam Deck OLED, respectivamente, ya que este último todavía está disponible en el Reino Unido y otras regiones. La crisis es una situación complicada para todas las empresas, fabricantes y consumidores, que parece empeorar cada día con nuevas noticias sobre paradas en la producción, subidas de precios sin precedentes y escasez.

Cuanto antes estalle la burbuja de la IA y la escasez no sea tan frecuente, más estable se volverá el mercado, pero a juzgar por la situación actual, eso no va a suceder en un futuro próximo.

